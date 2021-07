Ustawa medialna uderzy w TVN? Suski: „To uchronienie Polski przed wrogimi nam krajami”

Przypomnijmy, że w środę wieczorem Prawo i Sprawiedliwość nieoczekiwanie złożyło projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zmiany pojawiły się w punktach dotyczących przyznawania koncesji.

Zmieniony został art. 35. Obecne zapisy mówią, że koncesja może zostać udzielona firmie, której siedziba znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowe brzmienie wprowadza jednak znaczącą zmianę, która może spowodować, że TVN nie dostanie zgody na przedłużenie koncesji i będzie musiał przestać nadawać. Jak wynika z oświadczenia stacji, PiS próbuje w ten sposób, „zamknąć usta” mediom nieprzychylnym władzy.

Marek Suski: Chodzi o uchronienie Polski

O szczegóły projektu był w Sejmie pytany poseł PiS Marek Suski, który stoi na czele grupy, która złożyła projekt. Jego zdaniem, TVN będzie mógł mieć przedłużoną koncesję, jeśli spełni warunki nowej ustawy, czyli w najprostszym tłumaczeniu – znajdzie polskiego inwestora.

– Obserwowaliście państwo ostatnio ataki hakerskie ze strony naszego wschodniego sąsiada na skrzynki. Jest też portal polskojęzyczny, który jest portalem zagranicznym i nie jest wykluczone, że będzie chęć na przykład kupienia albo otworzenia jakiejś stacji z kapitałem zagranicznym państwa, które nie jest nam przyjazne – stwierdził poseł PiS.

– Chodzi o uchronienie Polski przed wejściem na rynek medialny krajów, które są nam wrogie. Gdyby taka spółka powstała, mogłaby ona również działać na rynku medialnym w całej UE, a przepisy, które są zaproponowane, są przepisami, które obowiązują w krajach członkowskich. Dokładnie takie same przepisy są np. w Austrii. W Niemczech przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne w stosunku do kapitału spoza UE, więc nie jest to nic nadzwyczajnego – dodał.

