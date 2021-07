Kształt polskiej granicy z Niemcami wymaga rewizji? Dziwny wpis młodzieżówki Porozumienia Gowina

Na facebookowym profilu Młodej Prawicy, czyli stowarzyszenia będącego partyjną młodzieżówką Porozumienia Jarosława Gowina pojawił się wpis dotyczący historii powojennej granicy polsko-niemieckiej.

We wpisie, z okazji rocznicy tzw. Układu Zgorzeleckiego z 6 lipca 1950 roku, opisano skomplikowaną historię kształtowania się powojennej polskiej granicy na zachodzie, wraz ze wspomnieniem kwestii walki o przyłączenie do Polski Szczecina i wymienieniu korekt granicy, które nastąpiły w ciągu kilku powojennych lat.

Czy kształt granicy wymaga rewizji? Zadziwiająca ankieta

Jednak to nie sam wpis w części historycznej, a dołączona do niego grafika budzą kontrowersje. Zadano na niej pytanie, czy „kształt polskiej granicy zachodniej jest ok, czy wymaga korekty”. Internauci głosować mogą reakcjami pod wpisem. Grafika jest ozdobiona logiem Młodej Prawicy.

„ A Ty, co sądzisz? Czy uważasz, że polska granica zachodnia potrzebuje rewizji swojego przebiegu? ” – pytają autorzy postu Młodej Prawicy w ostatnim zdaniu wpisu.

Wpis na Facebooku został wstawiony w środę 7 lipca.

