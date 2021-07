Sondaż porównujący wizerunek Kaczyńskiego i Tuska. „Lider PiS już nic nie musi”

W sondażu IBRiS poproszono ankietowanych o wybranie trzech pozytywnych cech, które charakteryzują liderów PiS i PO. W przypadku Donalda Tuska najwięcej osób wskazało „obycie w świecie” (29,6 proc.). Na drugim miejscu znalazła się zdolność do kompromisu (20,4 proc.). Trzecia pozycja to z kolei „nieustępliwość w dążeniu do celu (14,8 proc.).

Jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to pozytywną cechą dominującą jest u niego patriotyzm (31,3 proc.) Drugie miejsce to „nieustępliwość w dążeniu do celu” (28,7 proc.). Na trzecim miejscu ankietowani umieścili „wrażliwość na ludzkie potrzeby” (21,5 proc.).

Zwracają też uwagę na cechy, których Polacy nie wskazywali. U Donalda Tuska jedynie 4,3 proc. osób wybrało opcję „uczciwość”. U Jarosława Kaczyńskiego ta sama cecha miała 7,2 proc. głosów, a najrzadziej wybierano jego „zdolność do kompromisu” (tylko 2,7 proc. wskazań).

Dr Oczkoś: Wyznawcy akceptują wszystko, co robi Kaczyński

W analizie badania dla „Rzeczpospolitej” dr Mirosław Oczkoś zajmujący się wizerunkiem stwierdził, że prezes PiS już lata temu wypracował sobie swój charyzmatyczny wizerunek. Obecnie nie musi go jednak pielęgnować, ponieważ „wyznawcy akceptują wszystko, co robi”. Z kolei Tusk w ocenie eksperta miał trudniej, bo od początku musiał mierzyć się z wyżej ocenianym przez wyborców PO Andrzejem Olechowskim.

