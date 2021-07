Ustawa anty-TVN. Marek Suski wzywa do demonstrowania przed siedzibą tej stacji

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji może poskutkować odebraniem koncesji wszystkim kanałom TVN w naszym kraju. Podczas Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Sulejowie Marek Suski zapewniał, że mimo oporu amerykańskich właścicieli, wspieranych przez tamtejszą dyplomację, PiS nie zamierza zrezygnować z tego pomysłu.

– Pewnie nie wycofamy się pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie będzie można przeprowadzić tej ustawy, to tylko dlatego, że nie będzie większości w Sejmie. My interesy polskie chronimy, mimo że przyjaźnimy się ze Stanami Zjednoczonymi i bierzemy pod uwagę, że to jest najsilniejsze państwo na świecie, ale mimo wszystko jeszcze amerykańskie prawa w Polsce nie obowiązują – mówił.

Zachęcał członków Klubów „Gazety Polskiej” do organizowania demonstracji, które miałyby przekonać niezdecydowanych parlamentarzystów, w obliczu rozpadu koalicji niezbędnych do uzyskania odpowiedniej liczby głosów. Jako miejsce zorganizowania tych manifestacji podał siedzibę TVN i biura poselskie posłów przeciwnych zmianom. Stwierdził, że tego typu formy nacisku mogą wpłynąć na „chwiejnych ludzi”. Po raz kolejny przekonywał też, że przedmiotowa ustawa miałaby „przywrócić równowagę na rynku medialnym” w Polsce.

Dlaczego to ustawa „anty-TVN”?

W środę 7 lipca wieczorem Prawo i Sprawiedliwość nieoczekiwanie złożyło projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zmiany pojawiły się w punktach dotyczących przyznawania koncesji. Zmieniony został art. 35. Obecne zapisy mówią, że koncesja może zostać udzielona firmie, której siedziba znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak jest w przypadku TVN-u, którego właścicielem jest koncern Discovery z USA. Amerykanie zarządzają jednak stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii. Ponad rok temu stacja TVN24 złożyła wniosek o odnowienie wygasającej 26 września koncesji. KRRiT wciąż nie podjęła jednak decyzji w tej sprawie. Na razie wysyła pytania związane ze strukturą właścicielską i połączeniem Discovery z Warner Media.

W nowym brzmieniu art. 35 uzyskuje warunek, który mówi o tym, że koncesja może zostać udzielona, jeśli „osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Dodatkowo udział podmiotów zagranicznych w spółce nie może przekraczać 49 proc. Eksperci nie mają wątpliwości, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, może uderzyć w TVN.

