Suski o stacji TVN: Widać duży wpływ PO. To Tusk Wazelina Network

Nie cichnie sprawa projektu nowej ustawy medialnej autorstwa posłów PiS. Zaniepokojenie inicjatywą wyraziły m.in. Komisja Europejska oraz Departament Stanu USA. Marek Suski, który jest przedstawicielem wnioskodawców przyznał w rozmowie z Polsat News, że spodziewał się reakcji, ale nie awantury. – Burza rozpętana przez opozycję i słowa o dyktaturze są całkowicie nieodpowiednie – ocenił.

PiS chce mieć wpływ na TVN?

Pytany o swoją wypowiedź, która padła podczas spotkania z klubami „Gazety Polskiej” o tym, że jeśli TVN zostanie wykupiony przez polskich biznesmenów, to politycy będą mieli wpływ na to, co się w tej telewizji dzieje odparł, że słowa w debacie nie zawsze odpowiadają intencjom. Jednocześnie polityk PiS stwierdził, że obecnie wpływ na TVN ma Platforma Obywatelska, a samą stację określił mianem Tusk Wazelina Network.

Suski o atakach hakerskich

Marek Suski wyjaśniał także intencje pomysłodawców ustawy. Tłumaczył, że ma ona uchronić Polskę przed groźnymi atakami sąsiadów i zagraniczną propagandą. Wspomniał o niedawnych atakach hakerskich na skrzynki pocztowe polskich ministrów. Nie był jednak w stanie wytłumaczyć związku między cyberatakami a złożonym projektem ustawy.

Poseł podkreślał, że projekt zabezpieczy możliwość inwestowania państw spoza UE. Jako przykład podał propagandową rosyjską telewizję Russia Today. Na uwagę prowadzącego program Marcina Fijołka, czy w ten sposób zrównuje kapitał amerykański z rosyjskim czy chińskim, polityk ocenił, że każdy podmiot spoza EOG powinien być równo traktowany, a polski rynek medialny musi być dobrze zabezpieczony.

PiS złagodzi Lex TVN?

Marek Suski odniósł się także do medialnych doniesień, z których wynika, że PiS może złagodzić projekt ustawy poprzez dopisanie do niej krajów, które są członkami OECD lub NATO. – Można się zastanowić, ale w całej UE obowiązują przepisy dotyczące kapitału spoza Unii. Jeśli PE zmieni przepisy, to my się dostosujemy – zaznaczył.

Pytany o to, czy nie obawia się, że jeśli przepisy zostaną uchwalone w zaproponowanym kształcie, to Polska naruszy podpisany z USA traktat o wzajemnej ochronie inwestycji poseł stwierdził, że ochrona obszaru UE jest zgodna z unijnymi przepisami i liczy na to, że USA jako strategiczny partner Polski będzie respektował nasze przepisy. Zapewnił, że nawet jeśli ustawa wejdzie w życie, to nie będzie to miało żadnego wpływu na bezpieczeństwo Polski i obecność wojsk amerykańskich w regionie.

Ustawa medialna PiS - co zakłada?

W dokumencie zgłoszonym przez grupę posłów PiS stwierdzono, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim EOG, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG.

Eksperci nie mają wątpliwości, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, może uderzyć w TVN. Należąca do amerykańskiego koncernu Discovery (ale zarządzana za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii) stacja oczekuje właśnie na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

