Tusk z wakacji komentuje decyzję TK. Uderza w Kaczyńskiego

Trybunał Konstytucyjny zdecydował w środę, że wykonywanie środków tymczasowych, które na Polskę nakłada TSUE, jest niezgodne z niektórymi artykułami ustawy zasadniczej. Wyrok to efekt pytania, jakie skierowała do TK Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Oznacza to, że Polska nie musiałaby stosować się do przepisów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. sądownictwa, przez co Izba Dyscyplinarna SN nie mogła być zawieszona.

Donald Tusk o decyzji TK. Jarosław Kaczyński chce Polexitu?

Do sprawy odniósł się Donald Tusk. „To nie Polska, tylko Jarosław Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii Europejskiej. I tylko my, Polacy, możemy skutecznie się temu przeciwstawić. Bo wbrew PiS-owskiej propagandzie, nikt nikogo w Unii nie trzyma na siłę” – napisał w mediach społecznościowych były premier.

Ustępujący szef Europejskiej Partii Ludowej mówił kilka dni temu w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, że chce, aby „Polska miała prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, prawdziwe media publiczne, prawdziwą służbę antykorupcyjną oraz instytut historyczny, który nie jest narzędziem bieżącej polityki”.

Były premier na urlopie w Chorwacji

Tusk wrócił do polskiej polityki 3 lipca. Po kilku dniach aktywności były premier poinformował, że planuje udać się na urlop. Tłumaczył, że to obietnica dana wnukom. Tusk na wakacje udał się do Chorwacji. Został przyłapany w Dubrowniku. Politykowi towarzyszyła żona oraz jego syn z dziećmi. Przewodniczący EPL znalazł jednak chwilę, aby spotkać się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovicem.

