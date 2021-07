Poseł klęczał przed sklepem. Wyjaśnia, dlaczego. „Strzeżcie się fałszywych proroków”

„Gdybym nie był gotowy do modlitwy w dowolnym miejscu to nie wiedziałbym czyim on by wysłannikiem” - napisał na Instagramie poseł KO Paweł Poncyljusz, zamieszczając zdjęcie sprzed sklepu w Nowym Sączu. Na fotografii jest razem z mężczyzną, z którym miał się wspólnie modlić.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz podzielił się na Instagramie pewną historią, która wydarzyła się 14 lipca w Nowym Sączu. Polityk był tam z innymi przedstawicielami KO, gdy – to jego relacja – podszedł do nich mężczyzna, który wyciągnął różaniec i wezwał do modlitwy. „Pewnie myśli, że się wystraszymy, a ja przyjmuję zaproszenie, klękamy na schodach najbliższego sklepu, odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz” – opisał Poncyljusz. Poncyljusz modlił się przed sklepem w Nowym Sączu. „Strzeżcie się fałszywych proroków!” Poseł dodał, że wspólnie modlił się z mężczyzną, ale w pewnym momencie jego zachowanie wzbudziło jego obiekcje. „Niestety kiedy dochodzimy do fragmentu o odpuszczeniu win ten sam pan wplata do modlitwy Platformę Obywatelską. Dalsza modlitwa nie ma już sensu bo widać, że przez niego przemawia Zły” – opisał polityk. „Gdybym nie był gotowy do modlitwy w dowolnym miejscu to nie wiedziałbym czyim on by wysłannikiem. Nie każdy człowiek wymachujący różańcem jest natchniony przez Stwórcę. Strzeżcie się fałszywych proroków!” – podsumował Paweł Poncyljusz. Na Instagramie, poza historią, zamieszczono także zdjęcie polityka i opisywanego mężczyzny – obydwaj klęczą na schodach przed sklepem i dyskutują. instagram