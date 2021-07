Radosław Fogiel wykpiony przez Witolda Waszczykowskiego. „Doceniam żart”

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel dostał nową funkcję, co nie przypadło do gustu europosłowi tej partii Witoldowi Waszczykowskiemu. Komentując posadę, Waszczykowski zacytował kultowego „Misia” Barei. „Doceniam żart europosła” – odniósł się do krytyki Fogiel.

O co poszło? Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel otrzymał nową funkcję. Został sekretarzem ds. międzynarodowych. Posada ta, jak wskazywano, jest formą wewnętrznej struktury PiS. Nie spodobało się to jednak europosłowi PiS Witoldowi Waszczykowskiemu, który w przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. „Kolejny minister spraw zagranicznych. Gratuluję nowej funkcji. „Słuszną linię ma nasza władza”” – napisał ironicznie. Zawarty we wpisie cytat pochodzi z komedii Barei „Miś” i jest kojarzony z wyśmiewaniem poczynań rządzących. Radosław Fogiel: „Doceniam żart” O komentarz do sprawy był pytany w „Politycznym Graffiti”w Polsat News sam Radosław Fogiel. Polityk wydawał się zmieszany uwagą europosła, jednak wybrnął, mówiąc, że „docenia żart”. Na uwagę prowadzącego, że w polskiej polityce zagranicznej namnożyło się sporo nowych tworów, Fogiel stwierdził, że „w każdej europejskiej partii jest takie stanowisko”. – To jest wewnętrzne stanowisko w PiS, będę odpowiadał za międzypartyjne kontakty – dodał. Czytaj też:

Duda na urlopie. Waszczykowski broni prezydenta, Śmiszek o „miesiącu bez obciachu i wstydu”