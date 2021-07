Donald Tusk wspomina rozmowę z Lechem Kaczyńskim. „Sam mnie przestrzegał”

– Mają rację ci wszyscy, którzy mówią: „zaraz, bez paniki”. Ja do nich należę. My jutro nie wyjdziemy z UE i UE pojutrze się nie rozpadnie. To są procesy, które można liczyć na lata – powiedział Donald Tusk w programie „Fakty po Faktach”, komentując czy polexit jest realnym scenariuszem. Lider PO jednocześnie stwierdził, że przykład z Wielkiej Brytanii wskazuje na to, że wyjście z UE w XXI wieku jest możliwe.

Co do prawdziwych intencji Jarosława Kaczyńskiego, to ja nie mówię o moich domysłach. Mam za sobą lata doświadczeń i także rozmów z jego bratem – zmarłym prezydentem Lechem Kaczyńskim, który sam mnie przestrzegał, mówiąc: uważaj, bo Jarosław, on za bardzo Unii nie kocha – powiedział Donald Tusk na antenie TVN24.

Donald Tusk wspomina rozmowę z Lechem Kaczyńskim

Dziennikarz prowadzący rozmowę dopytał byłego premiera, czy Lech Kaczyński przestrzegał go przed własnym bratem. – Tak, wtedy, kiedy dyskutowaliśmy te wiele, wiele godzin na Helu, kiedy ówczesny prezydent Lech Kaczyński zaprosił mnie na spotkanie, a stawką był traktat lizboński, podpisanie traktatu i zawisła groźba w powietrzu, że to się zakończy referendum – powiedział Donald Tusk.

Skomplikowana historia, ale wyraźnie dawał (Lech Kaczyński – red.) do zrozumienia, że o ile on jest, może nie euroentuzjastą, ale zdecydowanie zwolennikiem obecności Polski w UE, to jego brat jest co najmniej eurosceptykiem – kontynuował były premier.

– Wie pan, że Jarosław Kaczyński, jak dzisiaj to usłyszy, to powie, że to jest skandal, że to wbijanie klina między nim a zmarłym tragicznie bratem i że to jest nie fair – stwierdził Piotr Marciniak, dziennikarz prowadzący program. – Szczerze, powiedziawszy emocje Jarosława Kaczyńskiego są dla mnie wielokrotnie mniej istotne niż przyszłość Polski – odpowiedział Donald Tusk i podkreślił, jak ważne jest to, aby Polska pozostała częścią UE.

