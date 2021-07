Wiceminister sprawiedliwości o „zawieszeniu” prezydenta. „Ja nie kpię”

Wiceminister sprawiedliwości zapewnił, że polski rząd nie zamierza zmieniać systemu odpowiedzialności karnej sędziów. To nawiązanie do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zawiesił funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Michał Wójcik przekonywał w Polsat News, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją państwa członkowskiego.

Michał Wójcik o decyzji TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Zdaniem wiceszefa resortu sprawiedliwości UE nie powinna się w tej materii „wtrącać”, a to robi. Według Wójcika przepisy funkcjonowały przez wiele lat, również w czasie, gdy wchodziliśmy do UE. Zmiana w ich postrzeganiu miała nastąpić dopiero wtedy, gdy do władzy miała dojść Zjednoczona Prawica. Wiceministra sprawiedliwości nie dziwi powstanie Izby Dyscyplinarnej SN.

– Unia i Komisja Europejska oraz TSUE stwierdzili, że można zawiesić konstytucyjny organ. Czyli można zawiesić sąd, prezydenta, może Sejm, Senat. Ja nie kpię, idąc tą logiką, można przyjąć takie wnioski – powiedział Wójcik. Polityk zapewniał, że Polska nie naruszyła żadnych zasad. Dodał, że po wygranych wyborach PiS ma prawo do reformy wymiaru sprawiedliwości i zamierza ją dokończyć. Wyjaśniał, że potrzebny jest drugi etap, m.in. sądy pokoju.

Wiceminister sprawiedliwości uderza w Donalda Tuska

Wójcik skomentował, że „Brukseli się to nie podoba, mają swoich klakierów, w tym Donalda Tusk, który wraca z wakacji w Chorwacji”. Wiceszef resortu sprawiedliwości podkreślił, że decyzja w tej sprawie zapadła jednoosobowo, przez hiszpańską sędzię. Wójcik nie wyobraża sobie, aby Polska została ukarana finansowo.

