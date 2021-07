Wojna w Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty zabrał głos

Oznacza to kolejny krok do oficjalnego połączenia Wiosny i SLD w formułę Nowej Lewicy i powołanie dwóch frakcji w jej ramach. – Zarząd Nowej Lewicy utrzymał w mocy decyzje zawieszające członków partii – dodał. Jak wskazał, są to decyzje zgodne ze statutem partii, a zarząd poparł wnioski Czarzastego.

Czarzasty nie chciał jednak komentować wszelkich zarzutów swoich przeciwników. Jak wskazywał, są to sprawy wewnętrzne partii. Przypomnijmy, że tuż przed posiedzeniem zarządu zostało zmienione miejsce spotkania i zawieszeni posłowie, którzy sprzeciwiali się Czarzastemu. Podczas sobotnich obrad nie mieli oni przez to prawa głosu, co skutkowało wygraną w głosowaniu zwolenników Czarzastego. Takie metody podejmowania decyzji posłanka Lewicy Joanna Senyszyn nazwała „stalinowskimi”.

Kogo zawiesił Czarzasty?

Lider partii podjął decyzję o zawieszeniu Tomasza Treli do czasu wydania w jego sprawie pełnomocnego orzeczenia przez sąd partyjny. Jak podaje Interia, zawieszonych polityków jest więcej. Listy od Włodzimierza Czarzastego otrzymali także Wiesław Szczepański, Karolina Pawliczak, Wiesław Buż, Bogusław Wontor i Jacek Czerniak. Według informacji „Wyborczej” na wniosek posła Arkadiusza Iwaniaka zawieszony został też Sebastian Wierzbicki, szef warszawskich struktur oraz wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Wincenty Elsner.

