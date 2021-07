Włodzimierz Czarzasty straci kontrolę nad partią? Miller ostro: „Uzurpator z gronem sługusów”

Przypomnijmy, że sobota owocowała w potężny konflikt w szeregach Nowej Lewicy. Tuż przed zebraniem zarządu partii, zmieniono miejsce posiedzenia, a kilku członków partii zawieszono. Zakończyło się to niewpuszczeniem ich na wspólne obrady, dzięki czemu lider Nowej Lewicy mógł przeforsować swoje zmiany. Podczas zarządu podjęto decyzję o utrzymaniu zawieszenia polityków. Zdecydowano także o podziale Nowej Lewicy na dwie frakcje, co jest kolejnym przystankiem do połączenia się dawnego SLD z Wiosną Roberta Biedronia.

Lider partii podjął decyzję o zawieszeniu Tomasza Treli do czasu wydania w jego sprawie pełnomocnego orzeczenia przez sąd partyjny. Jak podaje Interia, zawieszonych polityków jest więcej. Listy od Włodzimierza Czarzastego otrzymali także Wiesław Szczepański, Karolina Pawliczak, Wiesław Buż, Bogusław Wontor i Jacek Czerniak. Według informacji „Wyborczej” na wniosek posła Arkadiusza Iwaniaka zawieszony został też Sebastian Wierzbicki, szef warszawskich struktur oraz wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Wincenty Elsner.

Leszek Miller: „Uzurpator z gronem sługusów”

Przeciwnicy Czarzastego na czele z posłem Tomaszem Trelą poinformowali, że za dwa tygodnie zbierze się Rada Krajowa (organ będący w strukturze nad zarządem) i zdecyduje, co dalej w sprawie konfliktu w Lewicy. – Czarzasty teoretycznie może zawiesić posiedzenie tej Rady – jesteśmy ciekawi, jak daleko się posunie w bezprawiu – mówiła Senyszyn. – Dzisiejsze decyzje Czarzastego są nielegalne. Tych decyzji po prostu nie ma, to jest stanowisko Czarzastego wyłącznie – dodawał Trela. Politycy utrzymują, że działania Czarzastego są bezprawne, Senyszyn mówi wprost o „metodach stalinowskich”.

Do sprawy odniósł się również były premier, wieloletni działacz SLD i europoseł Leszek Miller. „Dziś ostatecznie skończyła się 30 letnia historia demokratycznej lewicy. Najpierw SdRP, a następnie SLD. Uzurpator Czarzasty z gronem swoich sługusów odebrali lewicy ważne słowo – demokratyczna” – ocenił.

twitterCzytaj też:

Kolejna odsłona sporu w Nowej Lewicy. Powstał front przeciwko działaniom Czarzastego