Wojna w Nowej Lewicy trwa. Leszek Miller o Włodzimierzu Czarzastym: „Uczeń prześcignął mistrza”

Przypomnijmy, że sobota owocowała w potężny konflikt w szeregach Nowej Lewicy. Tuż przed zebraniem zarządu partii, zmieniono miejsce posiedzenia, a kilku członków partii zawieszono. W przeciekach medialnych pojawiają się także informacje, że pomieszczenie, w którym zebrał się zarząd zamknięto na klucz. Zakończyło się to niewpuszczeniem zawieszonych członków na wspólne obrady, dzięki czemu lider Nowej Lewicy mógł przeforsować swoje zmiany. Podczas zarządu podjęto decyzję o utrzymaniu zawieszenia polityków. Zdecydowano także o podziale Nowej Lewicy na dwie frakcje, co jest kolejnym przystankiem do połączenia się dawnego SLD z Wiosną Roberta Biedronia.

Lider partii podjął decyzję o zawieszeniu Tomasza Treli do czasu wydania w jego sprawie pełnomocnego orzeczenia przez sąd partyjny. Listy od Włodzimierza Czarzastego otrzymali także Wiesław Szczepański, Karolina Pawliczak, Wiesław Buż, Bogusław Wontor i Jacek Czerniak. Według informacji „Wyborczej” na wniosek posła Arkadiusza Iwaniaka zawieszony został też Sebastian Wierzbicki, szef warszawskich struktur oraz wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Wincenty Elsner.

Zarząd Nowej Lewicy to 25 osób, zatem wykluczenie wspomnianych polityków pozwalało na „pozbycie się” niewygodnych działaczy. Czarzasty przekonuje jednak, że nie takie były intencje. Jego przeciwnicy z Tomaszem Trelą na czele nie dają temu wiary i zapowiadają posiedzenie Rady Krajowej, która ma wyższość nad zarządem.

Leszek Miller nie ustaje w komentowaniu wojny na Lewicy

Choć były premier, wieloletni działacz SLD i europoseł Leszek Miller odniósł się już do tej sprawy, pisząc m.in. o „uzurpatorze z gronem sługusów”, to wciąż nie pozostawia tego tematu.

W najnowszym wpisie na Twitterze komentuje: „W Sejmie głosuje się tak długo, aż wynik zadowoli Kaczyńskiego. Czarzasty poszedł dalej i twórczo rozwinął myśl prezesa. W Nowej Lewicy jeszcze przed głosowaniem wyklucza się tych, którzy mogliby zachować się niezgodnie z wolą Czarzastego. Uczeń prześcignął mistrza”.

