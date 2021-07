Posłowie zawieszeni przez Czarzastego przejdą do PiS? Horała mówi o warunku

Narasta konflikt w Nowej Lewicy. Szef partii podjął 17 lipca decyzję o zawieszeniu Tomasza Treli do czasu wydania w jego sprawie pełnomocnego orzeczenia przez sąd partyjny. Listy od Włodzimierza Czarzastego otrzymali także Wiesław Szczepański, Karolina Pawliczak, Wiesław Buż, Bogusław Wontor i Jacek Czerniak. Według informacji „Wyborczej” na wniosek posła Arkadiusza Iwaniaka zawieszony został też Sebastian Wierzbicki, szef warszawskich struktur oraz wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Wincenty Elsner.

Transfer z Lewicy do PiS?



W rozmowie z Polsat News Marcin Horała stwierdził, że byłaby możliwość przyjęcia do Prawa i Sprawiedliwości zawieszonych posłów Nowej Lewicy. Polityk postawił jednak jeden warunek: parlamentarzyści musieliby odciąć się od przeszłości i radykalnie zmienić poglądy. – Każdy ma prawo zrozumieć swoje błędy – ocenił.

Konflikt w Nowej Lewicy - o co chodzi?

Zawieszenie posłów to nie jedyna odsłona konfliktu w Nowej Lewicy. Tuż przed zebraniem zarządu partii w sobotę 17 lipca zmieniono miejsce posiedzenia, a kilku członków partii zawieszono. W przeciekach medialnych pojawiają się także informacje, że pomieszczenie, w którym zebrał się zarząd zamknięto na klucz.

Zakończyło się to niewpuszczeniem zawieszonych członków na wspólne obrady, dzięki czemu lider Nowej Lewicy mógł przeforsować swoje zmiany. Podczas zarządu podjęto decyzję o utrzymaniu zawieszenia polityków. Zdecydowano także o podziale Nowej Lewicy na dwie frakcje, co jest kolejnym przystankiem do połączenia się dawnego SLD z Wiosną Roberta Biedronia.

Wcześniej Onet podawał, że podczas posiedzenia mogło dojść do zmian personalnych, które miały dotyczyć także Włodzimierza Czarzastego. Jeden z rozmówców portalu podkreślał, że scenariusz, w którym wicemarszałek Sejmu przestałby sprawować funkcję przewodniczącego był możliwy.

Czytaj też:

Włodzimierz Czarzasty straci kontrolę nad partią? Miller ostro: „Uzurpator z gronem sługusów”