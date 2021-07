Konfederacja usunęła film z wypowiedzią Samueli Górskiej. Korwin-Mikke naprawia „błąd”

„O, Konfederacja usunęła, rzeczywiście – więc udostępniam. Wyjaśniam też: Żydów-ortodoksów wymordowali Niemcy (lub są w Izraelu), Żydów kapitalistów też (lub zdołali oni uciec do USA) – w wyniku tego Polak praktycznie nie zna normalnego żydostwa – tylko żydo-komunę! Stąd problem” – pisał na Twitterze kontrowersyjny lider Konfederacji, ponownie publikując wypowiedź zwolenniczki jego partii.

Przypomnijmy, co dokładnie mówiła sympatyczka prawicowej formacji. – Pytanie, dlaczego popieram Konfederację? Popieram dlatego, że przede wszystkim jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu (...). Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są, a tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność. Może za dużo mówię, no ale tak jest – oświadczyła fanka tego ugrupowania.

Kim jest zwolenniczka Konfederacji, która „nie chce żydostwa"?

„To jest pani Samuela. Ta pani jest modelką. Jak mi piszecie, ma bardzo znanych i przynajmniej oficjalnie, bardzo tolerancyjnych celebryckich znajomych, którzy, kiedy to wypada, ładują sobie tęcze albo inne milutkie i przyjazne nakładki na profilowe” - pisała o kłopotliwej fance Konfederacji Karolina Korwin-Piotrowska.

„Mamy rok 2021. Zaraz kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Odradza się, w blasku fleszy i przy poparciu polityków i skretyniałych mediów, nietolerancja, ksenofobia i faszyzm. Szczepionka drugiej wojny już nie działa. Czarno-białe stosy trupów w nazistowskich obozach zagłady na nikim nie robią wrażenia. To było dawno. Można oficjalnie, do kamery z uśmiechem powiedzieć, ze nie chce się „żydostwa”. To przykre. Taka jest dzisiaj Polska. Bosak lubi to. A Samuela to hebrajskie imię. Żydowskie” - dodawała dziennikarka.

