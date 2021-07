Morawiecki komentuje wypowiedź Witek. „Wyciąganie zdań z kontekstu nie służy jakości debaty publicznej”

W sobotę 17 lipca Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami Otynia. Podczas wydarzenia oprócz zwolenników rządu pojawiły się również osoby, które są sceptycznie nastawione do decyzji podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. Jak informował portal tvn24.pl, miało dojść do sprzeczki, a część osób skandowała hasła „gdzie jest prawo”, „wolne sądy”.

Marszałek Sejmu wytknęła oponentom, że narzekają na rząd, ale pobierają świadczenie 500+. – Jestem ciekawa, czy któryś z nich nie korzysta z emerytury w wieku 60/65 lat, a może ktoś nie bierze 500 plus albo może zrezygnował z 300 plus, albo z darmowych leków dla seniorów. No nie, proszę państwa, biorą, bo jak mówią, że dają, to się bierze – mówiła o osobach, które zakłócały jej wystąpienie.

– A ja myślę, że warto się unieść honorem i od tego „wrednego” rządu PiS-u tego nie brać. A bierzecie, bierzecie. Bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie. To jest mało honorowe, bo jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła – kontynuowała. – Tu, proszę pani, jest Polska, a nie Unia. Tu jest Polska. Tu jest Otyń, a Polska zawsze leżała w Europie, od ponad 2 tys. lat – dodała w dalszej części spotkania Elżbieta Witek.

Mateusz Morawiecki komentuje głośną wypowiedź Elżbiety Witek

O komentarz w sprawie słów, które wypowiedziała marszałek Sejmu, został poproszony Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. – Generalnie Polska jest częścią UE i z całą pewnością wyciąganie takich zdań z kontekstu nie służy jakości debaty publicznej. Zwracam też uwagę na to, że w obecności pani marszałek (Elżbiety Witek – red.), podczas spotkania, bardzo agresywnie zachowywała się pewna grupa, nie wiem, jak to nazwać, przyglądających się temu wydarzeniu, temu spotkaniu przeciwników – powiedział premier, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

– Do takich bardzo agresywnych, gwałtownych reakcji z tamtej strony nie powinno dochodzić, bo to naprawdę psuje jakość debaty publicznej i niepotrzebnie podwyższa temperaturę sporu politycznego – ocenił Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym w Małopolsce.

Czytaj też:

Tusk komentuje materiały „Wiadomości” TVP. „Darmowe lekcje niemieckiego”