Transferowe wpadki u Szymona Hołowni. Jeden działacz już pożegnał się z partią

Jak podaje Onet, chodzi o samorządowców z województwa świętokrzyskiego, którzy w lipcu przystąpili do współpracy z Polską 2050. Anna Kosmala i Wojciech Kózka mają jednak na swoim koncie niewygodne dla partii głosowanie. W 2019 roku, gdy należeli do Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie, poparli przyjęcie tzw. uchwały anty-LGBT przez radę powiatu kieleckiego.

W rozmowie z Onetem radna Kosmala mówi, że popełniła błąd i żałuje decyzji sprzed dwóch lat. Z kolei Kózka nie ma sobie nic do zarzucenia. – Nie żałuję absolutnie tej decyzji. Ona była świadoma – mówi Onetowi radny. – Ja jeszcze nie przystąpiłem do Polski 2050 i chyba nie przystąpię – dodaje nieoczekiwanie. W rozmowie z portalem szef regionalnych struktur przyznaje, że kwestia przejścia radnego do Polski 2050 faktycznie była niedogadana i po dodatkowym przedyskutowaniu jej, z dalszej współpracy zrezygnowano.

Seria transferowych wpadek

Onet stwierdza również, że tematy światopoglądowe i głosowania z przeszłości nie są omawiane, gdy dana osoba chce przyłączyć się do Szymona Hołowni. W rozmowie z portalem, posłanka Joanna Mucha przyznaje, że to błąd i rozmowy takie powinny odbywać się wcześniej. Onet przypomina, że podobne transferowe wpadki miały też miejsce na Lubelszczyźnie, gdzie również problemem były głosowania przeciwko społeczności LGBT. Troje działaczy z woj. lubelskiego musiało się tłumaczyć przed partią, ale dalej z nią współpracują.

