Powraca temat ochrony zwierząt. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Przyjmując projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, rząd chce rozszerzyć zakres stosowania tzw. zasady „3R”, której celem jest polepszenie bytu i humanitarne traktowanie zwierząt doświadczalnych, w tym zwierząt laboratoryjnych, używanych podczas doświadczeń naukowych i testów medycznych. Przyjęty projekt ma na celu udoskonalenie hodowli zwierząt, ich utrzymywania, opieki nad nimi i metod stosowanych w procedurach tak, aby można było zapobiec zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierzęcia.

Projekt ustawy o ochronie zwierząt. Co zakłada?

Do najważniejszych rozwiązań zaliczono zagwarantowanie, by funkcjonujące w Polsce zespoły do spraw dobrostanu zwierząt, realizowały obowiązek informowania personelu o bieżących osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem zasady „3R” oraz udzielania porad w zakresie socjalizacji zwierząt oddawanych do adopcji. Nałożono na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego.

Zmieniona została również definicja „hodowcy” w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta gospodarskie wykorzystywane w procedurach. W przyjętym projekcie doprecyzowano regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych. Uzupełniono także przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach.

Przyjęty projekt zakłada również wprowadzenie możliwości powrotu zwierzęcia gospodarskiego do miejsca chowu lub hodowli. Zagwarantowano, by nie były wykonywane procedury na zwierzętach, jeżeli w unijnym prawie uznawana jest inna metoda lub strategia testowania, pozwalająca na uzyskanie odpowiednich wyników, nieprzewidująca konieczności wykorzystywania zwierząt.

W celu unormowania funkcjonującej praktyki:

rozszerzono kryteria oceny wniosków o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia o weryfikację czy doświadczenie jest zaplanowane tak, aby umożliwić wykonywanie procedur w sposób możliwie najbardziej humanitarny i przyjazny dla środowiska;

wprowadzono zasadę, by pozyskiwanie zwierząt dzikich do celów badawczych było dokonywane wyłącznie przez osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie, przy pomocy metod niepowodujących u zwierząt bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu;

wprowadzono nadzór nad osobami nabywającymi poszczególne kwalifikacje związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych do czasu ich nabycia w pełnym zakresie, umożliwiającym samodzielnie wykonywanie czynności.

Nowe rozwiązania z pewnymi wyjątkami mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

