Paweł Kukiz o „lex TVN”: „Ogólnie jest ok”. Składa jednak poprawkę

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji pojawił się w Sejmie niespodziewanie w środę (7 lipca) wieczorem. W myśl nowelizacji zmieniono art. 35. Obecne zapisy mówią, że koncesja może zostać udzielona firmie, której siedziba znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak jest w przypadku TVN-u, którego właścicielem jest koncern Discovery z USA. Amerykanie zarządzają jednak stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowaną w Holandii. Ponad rok temu stacja TVN24 złożyła wniosek o odnowienie wygasającej 26 września koncesji. KRRiT wciąż nie podjęła jednak decyzji w tej sprawie. Na razie wysyła pytania związane ze strukturą właścicielską i połączeniem Discovery z Warner Media.

W nowym brzmieniu art. 35 uzyskuje warunek, który mówi o tym, że koncesja może zostać udzielona, jeśli „osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Dodatkowo udział podmiotów zagranicznych w spółce nie może przekraczać 49 proc. To z kolei może znacząco uderzyć w strukturę TVN i spowodować, że stacja nie dostanie koncesji na dalsze nadawanie.

Paweł Kukiz: Ogólnie jest ok

„Przeczytałem projekt ustawy i ogólnie jest ok” – zawyrokował na Facebooku Paweł Kukiz. „Jedno, co budzi poważny niepokój w obecnym brzmieniu projektu ustawy, to niebezpieczeństwo, że akcje w mediach prywatnych (objętych ustawą o radiofonii i telewizji) mogłyby wykupywać spółki skarbu państwa, czyli w praktyce ich szefostwo – nominaci partii politycznych. Tak jak miało to miejsce przy zakupie przez Orlen grupy Polska Press” – dodał.

Jak zadeklarował polityk, w celu uniknięcia wspomnianego zagrożenia, jego koło zdecydowało się na złożenie poprawki. „Mam nadzieję, że Sejm zagłosuje”za„ naszą poprawką, która WYKLUCZA możliwość”upaństwowienia„ mediów prywatnych. Jeśli jednak ta poprawka uchwalona nie zostanie to trudno będzie mi poprzeć całą ustawę” – zadeklarował, zamieszczając jednocześnie treść zaproponowanej przez siebie poprawki.

