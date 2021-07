TVP Info donosi o „propozycji korupcyjnej” Budki. Hołownia komentuje: Nagrało się. Pozamiatane

Na nagraniu z sejmowego korytarza widać uścisk dłoni pomiędzy Borysem Budką z PO i Szymonem Hołownią z Polski 2050. Ten pierwszy mówił, że przekaże przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi, iż pierwsze zadanie zostało wykonane. Wskazywał przy tym na Hołownię, co sugerowało, że chodzi o przeciągnięcie go na swoją stronę.

– A to on cię wysłał! Aaa, czyli chytry jest, tak jak mówią, tak? – dopytywał Hołownia. – Nie, otwarty na współpracę – ripostował szybko Budka. – A ja mam „Dialog” na drugie, także lepiej nie mógł trafić – dodawał lider Polski 2050. – Zmienimy statut, będzie jeszcze miejsce, sami wiceprzewodniczący – kontynuował Budka, wskazując na swojego rozmówcę. – Słyszeliście państwo korupcyjną propozycję? Zaproponował mi wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, macie to nagrane – żartował Szymon Hołownia.

twitter

Później, już na Twitterze, skomentował nagranie tej wymiany, zamieszczone przez profil TVP Info. „Szymon Hołownia otrzymał „propozycję korupcyjną„ od Borysa Budki #wieszwięcej” – pisali pracownicy Telewizji Polskiej. „Nagrało się. Pozamiatane. Borysie Budko przestań wreszcie likwidować to TVP Info, bo nie nadążą z paskami” – komentował Hołownia, dodając uśmiechniętą emotikonkę.

Czytaj też:

Senator PO skrytykowany po wrzuceniu wpisu na temat Donalda Tuska