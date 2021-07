Jarosław Kaczyński przekłada termin operacji. „Ma ważne powody”

„Super Express” odnotowuje, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma coraz bardziej odczuwalne problemy zdrowotne, jednak zdecydował się na odwołanie terminu swojej operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Z nieoficjalnych informacji serwisu wynika, że Jarosław Kaczyński ma dwa powody, dla których podjął taką decyzję.

Jarosław Kaczyński nie kwapi się do operacji

Pierwszym powodem jest powrót byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki, a drugim widmo wcześniejszych wyborów na wiosnę 2022 roku. Operacja, a następnie rehabilitacja spowodowałyby, że prezes PiS byłby wielkim nieobecnym, a mnogość politycznych wyzwań każe mu czuwać nad tym, co się dzieje.

Anonimowy rozmówca „Super Expressu” wskazuje, że choć problemy zdrowotne są coraz większym zmartwieniem prezesa PiS, to ma on jednocześnie świadomość, że jego nieobecność w bieżącej polityce, może doprowadzić do rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Oliwy do ognia dolewa także Donald Tusk, który wyruszył na wojnę z Prawem i Sprawiedliwością. W zadaniach na najbliższe miesiące jest także zażegnanie konfliktu z Komisją Europejską i przygotowanie przepisów pod Polski Ład.

