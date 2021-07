Wywiad Moniki Jaruzelskiej z Jerzym Urbanem. „Wtedy zakochałem się w Tusku”

Zanim jeszcze wywiad Moniki Jaruzelskiej ukazał się na jej kanale, lewicowa działaczka i córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego zapowiedziała swojego gościa. Sama zapowiedź wywołała spore poruszenie. W komentarzach pojawiło się wiele głosów oburzenia pomieszanego z zadowoleniem. Ostatecznie, wywiad trwający ponad 1,5 godziny ujrzał światło dzienne. Oprócz wielu wspomnień, redaktor naczelny tygodnika „NIE” Jerzy Urban podzielił się swoimi refleksjami na temat bieżącej polityki.

Jerzy Urban: „Wtedy zakochałem się w Tusku”

Wywiad zaczął się od... zapalenia na wizji papierosa. Palił nie tylko sam Urban, ale i Jaruzelska. Rozmowa szybko zeszła na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.

– Kiedy Tusk wyjechał do Brukseli i został „prezydentem Europy”, mieliśmy pierwszego od czasów Kwaśniewskiego, męża stanu i kogoś, kto na tle polskiej polityki był olśniewający. I wtedy zakochałem się w Tusku – oznajmił gość Moniki Jaruzelskiej. – Polska polityka jest tak mizerna, że Tusk jawi się w niej jak piękny motyl – dodał.

– Po latach Tusk urósł w moich oczach. Wiem, że Tuskowi by się to nie spodobało, co mówię – uznał. Jak dodał, sam nigdy nie miał okazji, by poznać Tuska. Urban ocenił również, że następczyni Tuska Ewa Kopacz, nigdy nie przypadła mu do gustu. – Ewa Kopacz nigdy mi się nie podobała, jakieś takie babsko – powiedział Urban, znany z ciętego języka.

Czytaj też:

Znana aktorka o Donaldzie Tusku: Zasłużył sobie na spokój