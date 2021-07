Sejmowa komisja wzywa Kaczyńskiego. „Nie ma w tej chwili ważniejszego tematu”

22 lipca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony politycy zajmowali się m.in. projektem dotyczącym planów komisji na drugie półrocze 2021 roku. Wiceszef komisji Czesław Mroczek złożył wniosek, aby wezwać na jedno z posiedzeń Jarosława Kaczyńskiego. - Myślę, że nie ma w tej chwili ważniejszego tematu z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej niż to, co powiedział prezes PiS podczas wizyty w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej - tłumaczył polityk PO.

Co powiedział Jarosław Kaczyński?

- Wicepremier stwierdził, że zakup 250 czołgów Abrams za kwotę ponad 23 mld zł, jest czymś w rodzaju programu pilotażowego do zamierzeń, nad którymi pracuje rząd. Zapowiedział on wielki program rozbudowy i wzmocnienia sił zbrojnych. Czy jest zatem jakiś ważniejszy temat, niż to nad czym teraz pracuje rząd, o czym my w ogóle nie mamy pojęcia? - zastanawiał się Mroczek.

Zdaniem wiceszefa sejmowej komisji planowany zakup czołgów Abrams przez Polskę wymaga jej opinii, ponieważ bez zasięgnięcia po stanowisko komisji zakup czołgów od Stanów Zjednoczonych będzie nielegalny.

Posłowie z sejmowej Komisji Obrony poparli wniosek zgłoszony przez Czesława Mroczka (za głosowało 8 polityków, przeciw było 5).

Zakup czołgów Abrams

Przypomnijmy, że podczas konferencji w 1. Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej wicepremier Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosili, że Wojsko Polskie kupi 250 amerykańskich czołgów III generacji M1A2 Abrams SEPv3. Koszt zamówienia, obejmujący także pakiet logistyczny i szkoleniowy, to ponad 23 mld zł. Pierwsze czołgi mają trafić do Polski już w 2022 roku.

Czołg M1A2 Abramsto amerykański czołg produkowany przez General Dynmaics. Swoją nazwę zawdzięcza generałowi Creightonowi Abramsowi, dowódcy 37. Batalionu Pancernego USA, który brał udział w walkach podczas II wojny światowej. Abrams był także dowódcą wojsk amerykańskich podczas wojny w Wietnamie.

