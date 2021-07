Sejm zdecydował o odbudowie Pałacu Saskiego. Ustawę poparło 234 posłów

Za uchwaleniem specustawy dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego głosowało 234 posłów, 173 było przeciw, a 35 wstrzymało się od głosu.

Za było 228 posłów PiS, 4 posłów koła Polskie Sprawy i 2 posłów niezrzeszonych. Przeciw 120 posłów KO, 45 posłów Lewicy, 6 posłów Polski 2050, Dobromir Sośnierz z Konfederacji i niezrzeszony poseł Ryszard Galla. Od głosu wstrzymali się Bogusław Sonik z KO, Marek Dyduch z Lewicy, 21 posłów PSL-Koalicji Polskiej, 8 posłów Konfederacji, 3 posłów Kukiz'15 i niezrzeszony poseł Paweł Zalewski.

Wcześniej Sejm nie wyraził zgody na odrzucenie ustawy w całości. Jedyna przyjęta poprawka dotyczy tego, że do opiniującej projekt Rady Odbudowy kandydata zgłosi m.in. marszałek Sejmu.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Odbudowa Pałacu Saskiego – szczegóły

Koszt odbudowy Pałacu Saskiego ma wynieść blisko 2,5 mld złotych. Senator Stanisław Karczewski wcześniej zdradził szczegóły odbudowy zabytku.

– Ma się tam znaleźć Senat, ma się tam znaleźć urząd wojewody mazowieckiego, ale przede wszystkim będzie to przestrzeń otwarta, atrakcyjna i bardzo ciekawa. Chcemy tam zorganizować Muzeum historii Polski w pigułce. Żeby delegacje mogły zobaczyć w krótkim czasie, jak wyglądała Polska historia, jak budowała się polska państwowość – tłumaczył.

Karczewski wymienił, że odbudowanych budynkach ma znaleźć się miejsce dla organizacji pozarządowych, dla organizacji polonijnych. Oprócz tego mają być miejsca dedykowane Chopinowi i Marii Skłodowskiej-Curie.

Były marszałek Senatu uspokajał niepokoje związane z wysokimi kosztami odbudowy Pałacu Saskiego, zdradzając także planowana datę zakończenia odbudowy.

– Proces budowy będzie rozciągnięty na wiele lat. Naszym ambitnym zamierzeniem jest zakończenie inwestycji na 110 rocznicę, do 2028 roku – zapowiedział polityk PiS. – Koszty nie są niskie, bo to musi być najwyższa jakość. Ale są rozłożone w czasie. Jestem przekonany, że Polaków na to stać – dodał.

Co z Grobem Nieznanego Żołnierza?

Karczewski wyjaśnił też, jak po odbudowie będzie wyglądał Grób Nieznanego Żołnierza, który przed wojną był częścią kolumnady Pałacu Saskiego.

– Trzeba podkreślać, że Grób Nieznanego Żołnierza, narodowe sacrum zostanie nienaruszone. Kolumnada będzie odbudowana w pewnej odległości od Grobu Nieznanego Żołnierza – tłumaczył. – Grób Nieznanego Żołnierza będzie nienaruszony i przez całą inwestycję i później. A dostęp do tego miejsca będzie zachowany podczas całej inwestycji, więc będzie można tam organizować uroczystości państwowe – dodał.

