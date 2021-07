Ławy opozycji w Sejmie nagle opustoszały. Tuż przed ślubowaniem nowego szefa IPN

Prof. Marcin Wiącek otrzymał 21 lipca zgodę Senatu na to, by zostać rzecznikiem praw obywatelskich, co skończyło blisko roczną sagę z wyborem nowego RPO. Było więc jasne, że Wiącek jeszcze w tym samym tygodniu (Sejm zaplanował posiedzenie na 21-23 lipca) złoży ślubowanie.

Jeszcze wcześniej Sejm wybrał nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale izba wyższa trochę zwlekała głosowaniem w sprawie dr. Karola Nawrockiego. Ostatecznie Senat zagłosował nad jego kandydaturą i również Nawrocki mógł objąć nową funkcję (dotychczas był wiceprezesem IPN). Nie było zresztą pewności, do samego głosowania, czy Nawrocki, kandydat z rekomendacji PiS, zyska wystarczające poparcie Senatu, gdzie mimo wszystko większość (choć chybotliwą) ma opozycja.

Ślubowanie Wiącka i Nawrockiego. Część posłów wyszła z sali

Ślubowanie nowego RPO i szefa IPN miało odbyć się w piątek o godz. 9, ale ponieważ Senat przełożył głosowanie nad kandydaturą Nawrockiego, tę uroczystość przełożono na godz. 12.

Gdy ślubowanie składał Wiącek, większość posłów była na sali w Sejmie. Jednak gdy tylko skończyło się jego ślubowanie, a na mównicy miał stanąć Nawrocki, część posłów opozycji po prostu wyszła z sali.

