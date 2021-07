RPO Marcin Wiącek: Brakuje czasami wrażliwości policjantom ws. praw proceduralnych zatrzymanych

Prowadzący wywiad z nowym RPO Bogdan Rymanowski zapytał go o ocenę zajść na Strajkach Kobiet z ostatnich miesięcy. Pytanie dotyczyło głównie zachowania policji. – Ja rozumiem, że na tych demonstracjach również dochodziło do pewnych incydentów, z którymi nie mogę się zgodzić... pewne akty przemocy, które można było obserwować – zaczął prof. Marcin Wiącek. Dopytywany sprecyzował, że ma na myśli przemoc zarówno ze strony policji, jak i protestujących.

– Natomiast muszę przyznać, że po zapoznaniu się z raportami, przygotowanymi także przez Biuro RPO (...), z tych raportów wynika, że rzeczywiście brakuje czasami pewnej wrażliwości policjantom. W szczególności istnieje pewien deficyt, gdy chodzi o respektowanie praw proceduralnych osób zatrzymanych: do tego, aby został spisany protokół z takiego zatrzymania, do dostępu do obrońcy. Każdy człowiek, który się zetknął z policją, pierwsze słowo powinien wypowiadać do swojego obrońcy, a nie do policjanta. Tu tego też brakuje – podkreślał prawnik.

– Bardzo chciałbym odbyć dobrą, konstruktywną rozmowę z Komendantem Głównym Policji – zaznaczył Wiącek. – To naturalne, że pan generał broni policjantów. Jako RPO muszę bronić obywateli i reprezentować ich prawa w tym sporze – dodawał w odpowiedzi na zacytowane słowa KGP o tym, iż „nie pozwoli na lincz na policjantach”.

Marcin Wiącek wyjawił, czym zajmie się w pierwszej kolejności

W innym wywiadzie z 23 lipca prof. Wiącek również mówił, że na początku swojej kadencji zamierza zająć się kwestiami związanymi z policją. – Chciałbym zacząć od zwrócenia się do Komendanta Głównego Policji o spotkanie, by omówić zasady funkcjonowania policji podczas pokojowych zgromadzeń, bo brakuje tu wrażliwości. Policja powinna być bardziej uwrażliwiona na osoby, które pokojowo protestują – zapowiedział wówczas.

