Sikorski ostro o Kaczyńskim: Schyłkowe klimaty oszalałego dyktatorka

Radosław Sikorski odniósł się w rozmowie z Onetem do propozycji Lex TVN zgłoszonej przez PiS. – Oni by chcieli zrobić skansen klerykalno-nacjonalistyczny. Niezależne, prywatne media bardzo w tym planie im przeszkadzają. Próbują zrobić to, co wcześniej Putin w Rosji, czyli zrobić przejęcie przez państwo lub przez kontrolowanych oligarchów – mówił.

Zdaniem eurodeputowanego w ten sposób zlikwidowano wolne media na Węgrzech i w Turcji. – Polski autokrata chce zrobić to samo u nas w kraju. Pytanie, czy mu się uda – zastanawiał się. – Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński w piętkę goni, że to są schyłkowe klimaty oszalałego dyktatorka i że to może mu się nie udać. Ale różne szalone pomysły już przeprowadzał, więc trudno mieć pewność – stwierdził Radosław Sikorski.

Sikorski: To zadziwiające, że 1/3 Polaków ufa PiS?

– Niezmiernie dziwi mnie wysokie poparcie dla PiS-u. Ta partia kłamała ws. Smoleńska, używała tej tragedii do polityki, jest odpowiedzialna za największą w historii Polski korupcję i nepotyzm, gigantyczne zadłużenie i chaos finansów publicznych, a teraz wojny ze Stanami Zjednoczonymi i UE. To jest zadziwiające, że nadal 1/3 naszych rodaków jej ufa – powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z Onetem.

Europoseł skomentował wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu. Z badania wynika, że w ciągu miesiąca Koalicja Obywatelska odnotowała wzrost poparcia aż o 10 pkt procentowych a liderem niezmiennie pozostaje PiS.

Zdaniem polityka Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadziłoby tak dużej liczby polityków do parlamentu, gdyby nie system d'Hondta. – Gdyby w ostatnich wyborach liczenie było proporcjonalne, to PiS miałby 200 posłów i nie rządziłby samodzielnie. To każdy poważny polityk w Polsce musi brać pod uwagę. To jest argument za tworzeniem jak największych możliwych koalicji – komentował.

Czytaj też:

Który polityk jest najbardziej inteligentny? Zaskakujące wyniki sondażu