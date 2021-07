Spięcie na sejmowej komisji. Poseł KO o „skandalicznych słowach”

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmowała się we wtorek „Lex TVN”. Po wniesieniu poprawek projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji autorstwa posłów PiS został przyjęty i skierowany do dalszych prac. Zanim do tego doszło, Lewica chciała odrzucić projekt ustawy w pierwszym czytaniu. Wniosek jednak nie przeszedł. Uznania nie znalazł również wniosek o odroczenie posiedzenia. Odrzucone zostały również wnioski o publiczne wysłuchanie „Lex TVN”.

Spięcie na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Michał Szczerba o atakach na TVN

Po dyskusji polityków posłowie zaczęli zgłaszać poprawki do ustawy. Po zgłoszeniu jednej z nich przewodniczący komisji Piotr Babinetz z PiS zapytał, czy są uwagi do zmiany. Zgłosił się Michał Szczerba z KO. Polityk złożył na ręce Biura Legislacyjnego podziękowania za rozwianie jego wątpliwości. Szczerba wypomniał też przewodniczącemu, że wielokrotnie nie reagował na „skandaliczne słowa, które padały względem nadawcy i grupy właścicielskiej z TVN-u”.

Babinetz przypomniał, że teraz Szczerba powinien odnieść się do zmiany w poprawce. – Jesteśmy w trakcie dyskusji – odpowiedział polityk KO. – Nie, jesteśmy w trakcie rozpatrywania pierwszej zmiany do artykułu pierwszego, panie pośle – przerwał wyraźnie zbulwersowany przewodniczący komisji. Polityk PiS nie chciał, aby Szczerba zadał pytanie zaznaczając, że „był na to czas przez cztery godziny”. Babinetz dodał, że poseł chce zadać pytanie ws. poprawki, której jeszcze nie zgłosił.

Poprawki ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Jeśli chodzi o poprawki, odrzucona została propozycja Porozumienia zgłoszona przez Stanisława Bukowca, aby obostrzeniami kapitałowymi nie były objęte kraje zrzeszone w OECD, a więc i USA. Komisja nie zgodziła się na zmianę tytułu ustawy, zaproponowaną przez Mirosława Suchonia. Polityk Polski 2050 Szymona Hołowni zgłosił też, aby przesunąć termin wejścia ustawy w życie na 1 stycznia 2025 r., ale propozycja również nie znalazła uznania.

Poprawkę złożył też szef KKRiT, według której TVN24 miałby mieć przedłużoną koncesję o siedem miesięcy. Chodziło o okres na „dostosowanie struktury własnościowej”, czyli odsprzedanie udziałów. Przyjęto za to poprawkę Jarosława Sachajki z Kukiz’15, wedle której spółki Skarbu Państwa nie będą mogły nabywać większości udziałów w mediach.

