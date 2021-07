Campus Polska Przyszłości tylko dla zaszczepionych. Inicjatywa Trzaskowskiego z jasną deklaracją

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie organizowane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na przełomie sierpnia i września. Na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mają spotkać się młodzi ludzie, by dyskutować o najważniejszych dla siebie kwestiach: katastrofie klimatycznej, edukacji, perspektywach na przyszłość. Teraz okazuje się, że nie wszyscy chętni będą mogli udać się na ten wyjazd.

„Po długich rozmowach i konsultacjach z ekspertami podjęliśmy ważną decyzję. Wzorem regulacji obowiązujących w wielu europejskich krajach postanowiliśmy, że w #CampusPolska będą mogły wziąć udział tylko osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 lub ozdrowieńcy, którzy nie kwalifikują się jeszcze na szczepienia” - ogłosili we wtorek 27 lipca organizatorzy, tłumacząc się dbałością o bezpieczeństwo uczestników. W komunikacie dodano, że aż 84 proc. uczestników i uczestniczek kampusu jest już zaszczepionych.

facebook

Campus Polska Przyszłości solą w oku polityków PO

Rafał Trzaskowski po wyborach ogłosił, że chce stworzyć projekt skierowany do osób, które poparły go w wyborach prezydenckich, ale nie chcą wstępować do partii. Taką inicjatywą ma być Campus Polska Przyszłości, który ma być „letnią szkołą młodych liderów”. Na Campus ma przyjechać ponad 4,2 tys. osób. Koledzy z partii, m.in. Sławomir Neumann, zarzucają prezydentowi Warszawy, że buduje struktury poza partią.

Czytaj też:

Kulisy konfliktu o miejsce w zarządzie PO. „Nikt nie chce oddać miejsca Budce”