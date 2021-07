Nowe obostrzenia podczas 4. fali tylko dla niezaszczepionych? Zaszczepieni mają być „bezpieczni”

W związku z możliwą czwartą falą koronawirusa Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim rekomenduje, aby zaszczepieni byli zwolnieni z potencjalnych nowych obostrzeń. „Wariant minimum” ma zakładać, że szansą na uniknięcie restrykcji byłby negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 lub certyfikat covidowy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Według jednego z pomysłów szybkie testy musiałyby wykonywać niezaszczepione osoby przed wejściem do gabinetu lekarza. Rozważane jest również zmniejszenie limitu uczestników dużych imprez, do którego nie wliczaliby się zaszczepieni. „DGP” podaje, że rząd zastanawia się, czy nie pójść przykładem Francji i nie ograniczyć dostępu do różnych usług dla niezaszczepionych.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia tylko dla niezaszczepionych?

Rząd ma przychylnie patrzeć na postulaty przedsiębiorców, którzy domagają się m.in. prawa do nieobsłużenia klienta, który nie udowodni, że jest zaszczepiony. Chcą też być zwolnieni z potencjalnych konsekwencji prawnych związanych z taką odmową. Obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi mają zostać wprowadzone dla medyków. Mówi się też o służbach mundurowych

Nowe obostrzenia mogą teraz spotkać się z większym sprzeciwem, dlatego rząd ma czekać na wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ma też liczyć na to, że Polacy przychylniej spojrzą na nowe restrykcje i być może zainteresują się szczepieniami. Rząd chce również zwracać uwagę na terminologię, mówiąc o „bezpiecznych i niebezpiecznych z epidemicznego punktu widzenia”.

