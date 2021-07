Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19? Piotr Müller komentuje

Piotr Müller pytany podczas środowej konferencji prasowej, czy rząd rozważa wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla poszczególnych grup zawodowych, takich jak medycy czy pracownicy branży gastronomicznej, odparł: „Żaden kraj UE, to też trzeba sobie powiedzieć, nie wprowadził nigdzie szczepień obowiązkowych powszechnych". Jak dodał, obowiązkowe szczepienia dla medyków spośród wszystkich krajów UE wprowadziło tylko kilka. – My faktycznie to rozwiązanie, teraz mówię o służbie zdrowia, poważnie rozważamy. Natomiast w zakresie pozostałych grupy społecznych, to jest jeden z tematów, który się pojawia – powiedział.

Piotr Müller powtórzył jednocześnie, że „najbardziej poważnie rozważanym elementem jest kwestia związana z zaszczepieniem osób, które pracują w służbie zdrowia". Rzecznik rządu zauważył, że należy brać pod uwagę, iż poziom zaszczepienia wśród nich jest bardzo wysoki. – Wśród lekarzy grubo ponad 90 proc., więc ten efekt szczepień w tej grupie nie jest aż tak bardzo wymierny w stosunku do całej populacji – zaznaczył rzecznik rządu. – Jak wspomniałem, to jest jedyna grupa, którą w tej chwili poważnie rozważamy, jeśli chodzi o taki obowiązek – dodał.

Rzecznik rządu pytany był też o środowy wpis na Twitterze wicepremiera, szefa MRPiT Jarosława Gowina, który napisał, że zaszczepionym trzeba dać twardą gwarancję, że nie obejmą ich ewentualne obostrzenia związane z pandemią. „Ograniczenia dla niezaszczepionych to nie naruszanie ich wolności, tylko ochrona wolności reszty społeczeństwa. Za wszelką cenę musimy uniknąć kolejnego lockdownu!" – podkreślił wicepremier. Gowin poparł apel Rady Przedsiębiorczości zrzeszającej organizacje pracodawców o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną kolejnemu lockdownowi. Rada wezwała rząd do wprowadzenia rozwiązań prawnych pozwalających na uzależnienie korzystania z usług i przebywania w określonych miejscach od wykazania zaszczepienia.

Müller pytany, czy wypowiedzi Gowina w tej sprawie to stanowisko rządu, odparł: „Nie znam żadnych takich wprost sformułowanych propozycji legislacyjnych, w szczególności przez pana premiera Gowina. Takie propozycje w formie legislacji nie trafiły do prac rządowych, w związku z tym, jeżeli je zobaczymy, to wtedy będzie można je oceniać".

Podkreślił jednocześnie, że w obowiązujących obecnie ograniczeniach epidemicznych „są rozwiązania takie hybrydowe (...), czy jest pewien limit osób, który może w danej przestrzeni przebywać, a ponad ten limit nie liczą się te osoby, które są zaszczepione". Jak dodał, można się spodziewać, że jeśli jesienią pojawi się czwarta fala, co – według niego – jest niestety prawdopodobne, to „te limity po prostu będą w jakiś sposób modyfikowane".

Co oznacza, że osoby, które są zaszczepione, de facto będą miały łatwiejszą możliwość korzystania z pewnych usług, miejsc, bo te limity osób niezaszczepionych będą stosunkowo niskie i siłą rzeczy będzie opłacało się w sensie dosłownym skorzystać z tej szczepionki. (...) Przede wszystkim opłaca się z niej skorzystać, dlatego że to jest po prostu ochrona przed ciężką chorobą, która na jesień może niestety wrócić w szerszym zakresie – zaznaczył rzecznik rządu.

Zdaniem Piotra Müllera to, że w Polsce jest zaszczepionych kilkanaście milionów osób, „na pewno w jakiejś mierze tę falę zachorowań ograniczy, ale na pewno nie jest w stanie jej jeszcze na tym etapie zablokować".(PAP)

Autorki: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Wiktoria Nicałek

