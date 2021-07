Miller: Czarzasty zachowuje się jak opryszek polityczny. Kaczyński jest jego idolem

Leszek Miller na antenie Polsat News komentował niedawne zamieszanie wewnątrz Lewicy, podczas którego Włodzimierz Czarzasty twardą ręką rozstawiał nieposłusznych mu polityków po kątach. – Czarzasty wyraźnie ewoluuje w stronę PiSu, a Kaczyński jest jego idolem i z trudem powstrzymuje się, żeby zakrzyknąć: „Cóż to za wspaniały polityk!” – kpił Miller.

Były premier powtórzył swoją diagnozę o zakończeniu historii demokratycznej lewicy i stwierdził, że Czarzasty buduje dziś PPC – „Prywatną Partię Czarzastego”. Podkreślał, że tylko Donald Tusk może wygrać obecnie z Jarosławem Kaczyńskim, tymczasem Lewica atakuje tego polityka z rosnącą siłą. – Czarzasty założył, że kolejne wybory wygra PiS i warto się podłączyć. Stąd konsyliacyjne gesty do PiSu – wnioskował. – I nagle Tusk krzyżuje te plany bo może wygrać on, a nie Czarzasty – dodawał.

Leszek Miller zawyrokował, że sojusz Lewicy z PiS to najgorszy możliwy wariant. – Byłoby lepiej gdyby Lewica była przystawką PO niż PiS – oceniał. Dodał, że w kwestii zawieszanych działaczy SLD „Czarzasty zachowuje się jak opryszek polityczny”. Zaskoczonego gospodarza programu zapewniał, że ma na podorędziu znacznie ostrzejsze określenia.

W niedawnym wywiadzie dla Wprost.pl Włodzimierza Czarzastego w obronę próbował wziąć były prezydent, Aleksander Kwaśniewski. – Gdyby Czarzasty był aniołem, to nie rządziłby Lewicą, tylko jakimiś oddziałami anielskimi – przyznał, odnosząc się do najnowszej okładki „Wprost”. – Ja bym Czarzastego widział tutaj nie w roli buldożera, czy tego, który to wszystko chce zajechać. Raczej takiego człowieka stąpającego po polu minowym, który stara się to wszystko przetrwać – raz lepiej, raz gorzej. Moim zdaniem to zawieszanie członków partii było błędem – dodawał.

Przyznał też, że Leszek Miller „przesadził”, mówiąc o końcu historii demokratycznej lewicy w Polsce. Zaznaczał, że bierze poprawkę na wspomniane „szczególne uczucie” jednego polityka do drugiego. – Przypomnę tylko, że ta lewicowa koalicja zdobyła w wyborach parlamentarnych 12,5 proc. głosów. Niby nic wielkiego, ale jednak po czterech latach nieobecności, na nowo zaistniała – zaznaczał.

Czytaj też:

„Czarzasty jak drut kolczasty”. Jak trudny charakter lidera wywołuje konflikty na lewicy