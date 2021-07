Prof. Safjan na okładce „Gazety Polskiej”. Lichocka o „wolności słowa”

„Gazeta Polska” na swojej najnowszej okładce umieściła prof. Marka Safjana, który w połowie lipca uzasadniał wyrok wielkiej izby TSUE ws. nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędzia został przedstawiony w todze, a obok widniał napis „Wydał wyrok na Polskę”. Obok umieszczono, że prof. Safjan jest „synem hitlerowskiego funkcjonariusza Grenzschutzu i współpracownika sowieckiej Informacji Wojskowej”.

Joanna Lichocka komentuje okładkę „Gazety Polskiej” z prof. Markiem Safjanem

Do okładki odniosła się na antenie TVP Info Joanna Lichocka. – To jest wyrażenie emocji i jakiegoś niezadowolenia prawdopodobnie na skutek protestu pana profesora Safjana. Natomiast nie traktowałabym tego poważnie. To jest wolność słowa, mediów i wszyscy to rozumieją. Myślę, że w tej chwili w ogóle nie warto się tym zbyt poważnie zajmować – powiedziała posłanka PiS.

Lichocka, komentując wątek publikacji tygodnika dodała, że „strona postkomunistyczna, która zawsze była na specjalnych prawach, której większość mediów nigdy nie krytykowała i nie ujawniała takich sytuacji, jest zszokowana, że tak można, że oni też są przedmiotem krytyki prasowej”. – Do tej pory byli bardziej przyzwyczajeni do traktowania niczym nadzwyczajne, uprzywilejowane elity – komentowała polityk.

Posłanka PiS: Prof. Safjan i jego przyjaciele nie bronili Macierewicza, Szydło i Pawłowicz

Oświadczenie ws. okładki z prof. Safjanem wydało 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Lichocka stwierdziła, że zszokowani sędziowie zachowują się irracjonalnie. Celem ma być „zakneblowanie ust dziennikarzom”. – Nie słyszałam prof. Safjana, ani jego przyjaciół, aby bronili np. Antoniego Macierewicza, premier Beaty Szydło czy prof. Krystyny Pawłowicz – podsumowała posłanka PiS.

