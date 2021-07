„Ruski ład”. Donald Tusk „bohaterem” najnowszego spotu PiS

W czwartek 29 lipca do sieci trafił nowy spot PiS. Materiał zaczyna się od wypowiedzi przewodniczącego PO, Donalda Tuska: „Tak naprawdę oni tutaj chcą wprowadzić Ruski ład, a nie Polski Ład”. Chodzi oczywiście o krytykę PiS i przekręcenie nazwy sztandarowego programu gospodarczego Zjednoczonej Prawicy. W odpowiedzi narrator odpowiada: „Halo, panie Donaldzie” i zadaje szereg pytań pod adresem byłego premiera.

– Czy mówi pan o swoich ciepłych relacjach w Władimirem Putinem? O niedźwiadkach, obiadkach i spacerkach po Sopocie? O chęci sprzedania Rosjanom Lotosu? Milczeniu w sprawie Nord Stream 2? Szkodliwej umowie z Gazpromem, za którą Polacy zapłacili krocie z własnej kieszeni? A może o kuriozalnym udziale Siergieja Ławrowa w spotkaniu polskich ambasadorów? Podejrzanej umowie o współpracy polskich służb specjalnych z rosyjską FSB? – słyszymy wyliczankę krytykującą Tuska.

– Faktycznie, wie pan sporo o „ruskim ładzie”, bo sam go pan wprowadzał. Nic dziwnego, że rosyjskie media nazwały pana „swoim człowiekiem w Warszawie”. Nic dziwnego, że pan nazwał Putina „swoim człowiekiem w Moskwie” – mówi dalej narrator, obrazując wszystko stosownymi zdjęciami i screenami. – Pewnie się cieszy, że pan wreszcie wrócił do kraju. Proszę mu przekazać, że Polska się zmieniła i rosyjskich porządków już tutaj nie będzie – słyszymy na koniec. Cały spot obejrzeć możecie poniżej.

twitter

Donald Tusk: Ruski ład zamiast Polskiego ładu

Według szefa PO obecna „władza z demokracji chce zrobić jej fasadę, żeby móc kraść bez żadnej kontroli, zniszczyć opozycję, a aparat władzy służył kontroli nad człowiekiem”. – To, co robi PiS, jest podobne do tego, co robi Władimir Putin i jego sojusznicy. Kilka dni temu na jaw wyszło, że to Rosja zainstalowała Donalda Trumpa w Białym Domu. Byłem świadkiem tego, ile Rosja energii włożyła w to, żeby doszło do brexitu. Jeśli służby USA czy Wielkiej Brytanii nie były w stanie zapobiec ingerencjom, to zrobią to Sasin czy Dworczyk? – pytał w połowie lipca w Gdańsku lider Platformy Obywatelskiej.

– Nie mogę dłużej patrzeć na kompletną pasywność wobec naszych sąsiadów. Odwróciliśmy się plecami do Ukrainy, tortury wobec opozycjonistów na Białorusi to dla Mateusza Morawieckiego złoto w politycznym PR. Ten rosyjski porządek, tzw. Ruski ład to też kompletna niezdolność do rozwiązywania problemów. Władza nie potrafi rozwiązać żadnego poważnego problemu – komentował Donald Tusk.

Czytaj też:

Donald Tusk zwrócił się do TVP Info. Wspomniał o „politycznym hejcie”