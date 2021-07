Polityk PiS krytycznie o sporze z Brukselą. Zwraca uwagę na weto Dudy

Jan Maria Jackowski mówił, że w sprawie Polskiego Ładu zmiany będą korzystne dla zdecydowanie większej liczby Polaków. Problemem może być jednak inflacja. Przyznał jednak, że program „nie budzi powszechnego entuzjazmu i zachwytu”. Polityk PiS porównał, że w przypadku 500 plus zasady były prostsze, niż są w Polskim Ładzie, który jest „bardziej abstrakcyjny”. Senator podkreślił w Poranku Siódma9, że 60 proc. Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że kupując artykuły, płaci podatek.

Lex TVN. Jan Maria Jackowski zaskoczony nagłym trybem procedowania ustawy

Jackowski przyznał, że nie wie, po co Lex TVN jest procedowany w takim trybie i tak nagle. Wyjaśnił, że przez 40 lat zajmuje się mediami, był też szefem parlamentarnych komisji. Polityk zapewnił, że nikt go nie pytał o zdanie. Senator Prawa i Sprawiedliwości ma być zaskoczony tą sytuacją, a otwarcie kolejnego „frontu walki” ma być dla niego niezrozumiałe. Jackowski zaznaczył, że ustawę o RTV trzeba doprecyzować, ale można było to zrobić w zgodzie z ekspertami i przedstawicielami mediów.

Polityk PiS komentował też kolejny spór z Brukselą ws. Izby Dyscyplinarnej, zwracając uwagę na dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy wyjaśnień Zbigniewa Ziobry, który ma obwiniać weta Andrzeja Dudy za zniekształcenie reformy sądownictwa. Jackowski poddał też w wątpliwość taktykę w sporze z Unią Europejską. Senator podkreślał, że nakłada się na to spór w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Senator PiS o krytykuje taktykę rządu ws. sporu z Brukselą

Jackowski zwrócił uwagę, że nastąpiło zwarcie szeregów, a UE przeszła od dyskusji i słownych połajanek do czynów. Polityk zaznaczył, że rząd jest niekonsekwentny. Według Jackowskiego trzeba było albo twardo bronić swoich racji, albo się porozumieć, zamiast robić kroki do przodu i do tyłu. Według senatora Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenie zmian będzie przyznaniem się do słabości. Mateusz Morawiecki ma zdawać sobie sprawę, że nie ma dobrego wyjścia w tej sprawie.

