Podwyżki dla posłów, senatorów i wiceministrów faktem! Prezydent potwierdza

O takim scenariuszu od kilku dni pisały media. W piątek potwierdził go prezydent. – Podpis pod rozporządzeniem jest. Ustaliliśmy z premierem, że ja wydaję rozporządzenie; niezbędna jest kontrasygnata pana premiera i wszystko zostało dokonane – mówił w Gościu Wydarzeń Andrzej Duda.

–Nie było żadnych wątpliwości, że ludzie, którzy zajmują stanowiska sekretarzy czy podsekretarzy stanu zarabiają niewspółmiernie mało do zakresu obowiązków, odpowiedzialności i decyzji jakie podejmują. To kwestia urealnienia wynagrodzeń – tłumaczył Duda. – Wynagrodzenia dla podsekretarzy stanu chciano podnieść wprowadzając takie rozwiązanie do ustawy o działach administracji rządowej. Zrezygnowano z powodu mojej blokady. Uznałem, że przenoszenie podsekretarzy stanu, którzy pełnią daną funkcję z nadania politycznego do korpusu służby cywilnej było ewidentnym złamaniem systemu – dodał.

Dera: Pensje polityków to wstyd dla państwa

O tym, że Andrzej Duda podpisze rozporządzenie jeden z jego współpracowników – Andrzej Dera – mówił w rozmowie z TVP. – W przypadku podsekretarzy stanu podwyżka ma wynosić 60 proc., a kadry kierowniczej – ok. 40 proc. – powiedział dodając, że wstydem dla naszego państwa jest to, że osoby pełniące kierownicze stanowiska zarabiają mniej niż średnia kadra urzędnicza.

Ile zarabiają parlamentarzyści?

Przypomnijmy, że w połowie 2018 roku, w reakcji na aferę z nagrodami dla ministrów w rządzie Beaty Szydło, Prawo i Sprawiedliwość obniżyło uposażenia parlamentarzystów. 20 proc. mniej zarabiają od tego czasu zarówno członkowie Sejmu, jak i Senatu.

Choć do tych zmian doszło trzy lata temu, to co rusz powracał jednak temat podwyżek pensji posłów i senatorów. W sierpniu 2020 roku Sejm w ekspresowym tempie przegłosował podwyżki dla senatorów, posłów, premiera, prezydenta, ministrów czy wiceministrów, ale nagle z pomysłu się wycofano.

O kolejnym podejściu do podwyżek informował portal OKO.press, zapowiadając, że Jarosław Kaczyński obiecuje posłom podwyżki bez ich udziału w ich uchwalaniu. Kluczem okazał się prezydent Andrzej Duda, który podpisał rozporządzenie o podwyżkach pensji podsekretarzy stanu. Ich wypłaty mają z kolei bezpośrednie przełożenie na to, ile zarabiają posłowie. W ustawie o wykonywaniu obowiązków posła i senatora czytamy bowiem: „Uposażenie odpowiada 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu”.

Posłowie i senatorowie – jak jest dziś

Obecnie posłom i senatorom przysługuje 8 016,70 zł brutto uposażenia, a także 2 505,20 zł nieopodatkowanej diety (oprócz tego politycy mogą liczyć na szereg przywilejów, m.in. darmowy transport zbiorowy czy ryczałt na wynajem mieszkania w Warszawie).