Sławomir Neumann o podwyżkach dla posłów. „To pokazuje słabnącą pozycję Kaczyńskiego”

Przypomnijmy, że w piątek wieczorem ukazało się rozporządzenie prezydenta, na mocy którego wzrosły pensje wielu najważniejszych osób w państwie. W związku z podwyżką płacy podsekretarzy stanu, wzrosły także powiązane z nimi ustawowo stawki m.in. dla posłów, senatorów i marszałków Sejmu. Więcej zarobi także premier czy prezes NBP. Rekordziści otrzymali aż 75 proc. podwyżki, a o szczegółach pisaliśmy we Wprost.

Neumann: Słabnąca postawa Kaczyńskiego

Wzrost wynagrodzeń polityków komentował w Polsacie Sławomir Neumann. Były szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej stwierdził, że „Kaczyński dał podwyżki swoim posłom” . – To pokazuje słabnącą pozycję Kaczyńskiego. Bo przypomnę, że przed trzema laty, gdy ministrowie, premier Szydło, nabrali nieuprawnionych nagród, to w ramach kary wszyscy posłowie i samorządowcy zapłacili karę – obcięto im o 20 procent. I wszyscy klaskali. Teraz Kaczyński jest w potrzasku i zamyka im podwyżką usta – mówił Neumann.

Podwyżek może nie być?

Poseł PO stwierdził, że jego partia za podwyżkami nie głosowała. Na uwagę, że nie było takiej możliwości, bo zostały one wprowadzone rozporządzeniem prezydenta, odparł: „Ale na niego też nie głosowaliśmy” . Zapowiedział też, że woli poczekać do wejścia podwyżek w życie, bo do końca sierpnia dużo może się wydarzyć. – Przez 14 lat było kilka pomysłów podwyżek i żadna nie skończyła się sukcesem – mówił. Dodał, że „Duda podpisał rozporządzenie jedno, jutro może podpisać drugie” . Wskazał, że woli zaczekać na pierwszy przelew.

Sławomir Neumann ocenił też, że podwyżki, które trafią do wszystkich parlamentarzystów, są tak naprawdę elementem wewnętrznej rozgrywki w Prawie i Sprawiedliwości. – Robią to ukradkiem, żeby posłowie PiS przestali się burzyć. Żeby Kaczyński utrzymał tę swoją większość 231 posłów przez kolejne lata – stwierdził Neumann. Pytany o planowane podwyżki dla samorządowców, polityk Platformy stwierdził, że wzrost wynagrodzeń się im należy. Jak wskazał, potrzebne jest jego zdaniem zróżnicowanie między prezydentami miast i ich zastępcami, którzy obecnie niejednokrotnie zarabiają więcej.

