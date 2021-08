Podwyżki dla kolejnych polityków. Projekt ustawy jest już w Sejmie

Nie poprzez głosowanie w Sejmie, a „tylnymi” drzwiami, poprzez wydane przez Prezydenta rozporządzenie, od 1 sierpnia wprowadzono podwyżki dla najważniejszych polityków w państwie, w tym m.in. dla wiceministrów, ministrów, premiera, a także posłów i senatorów. Rekordzistami podwyżek są marszałkowie Sejmu i Senatu – ich wynagrodzenie wzrosło o 75 proc.

Już w sobotę pojawiła się z kolei informacja o ustawie, która ma przynieść podwyżki dla samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych), a także dla Prezydenta RP i byłych prezydentów.

Podwyżki dla kolejnych polityków. Projekt w Sejmie

Rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że projekt został już złożony w Sejmie.

„ Dzisiaj złożony został poselski projekt zmieniający ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i niektórych innych ustaw. Projekt zakłada podwyżki wynagrodzeń dla Samorządowców, a także dla Prezydenta RP i byłych Prezydentów ” – czytamy w wydanym komunikacie.

Podwyżki dla posłów i senatorów

Przypomnijmy, że dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane podpisane przez prezydenta rozporządzenie kontrasygnowane przez premiera, na mocy którego szereg najważniejszych osób w państwie otrzyma wyższe wynagrodzenie.

Więcej zarobią m.in. posłowie i senatorowie, do których kieszeni trafi 12 827 zł. Jeśli dodać do tego dietę poselską, wyjdzie kwota 15 332 zł. Najbardziej na rozporządzeniu zyskują marszałkowie Sejmu i Senatu, których uposażenie wzrośnie o 75 proc. – z dotychczasowych 11 739 zł do 20 543 zł.

