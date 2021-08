Rafał Trzaskowski zadzwonił do Szymona Hołowni. „Nie mogłem odebrać telefonu”

– Czy jest pan oślepiony blaskiem Donalda Tuska? – zapytała Agata Adamek Szymona Hołownię. – Nie. Ani trochę – odpowiedział ze śmiechem polityk. – Zupełnie nie ma efektów porażenia słonecznego w ostatnim miesiącu? – dopytywała dziennikarka, nawiązując do prześcignięcia w sondażach Polski 2050 przez Koalicję Obywatelską. – Nie, dziękować Bogu, mamy na tyle skuteczne programowe i merytoryczne kremy z filtrami, że nie musimy sobie w ten sposób radzić – kontynuował Szymon Hołownia.

Możemy używać różnych metafor, ale to zupełnie nie o tym jest. Platforma ma swoją robotę do zrobienia, my mamy swoją robotę do zrobienia, inne ugrupowania mają swoją robotę do zrobienia. Jeżeli ktoś chce sobie układać wyobraźnię polityczną w kluczu zwycięstwa z PiS, to dzisiaj już nie ma takiej szansy, żeby ktokolwiek wygrał jeden na jeden z PiS. Tutaj trzeba rzeczywiście poszerzyć wyobraźnię. A jeśli ktoś chce szukać propozycji merytorycznych, to będzie wiedział, gdzie szukać – podsumował Szymon Hołownia w programie „Jeden na jeden”.

Szymon Hołownia o antyszczepionkowcach

Na antenie TVN24 został również poruszony wątek dotyczący wzmożonej w ostatnich dniach aktywności antyszczepionkowców. – Rząd sam wyhodował sobie ten problem opowieściami prezydenta, który tak czy siak, do tego rządu należy, że się boi igły, niejednoznacznymi wypowiedziami członków tego rządu, mówię tutaj o niektórych politykach Solidarnej Polski i to jest generalnie cofanie nas do czasów, w których pod każdym względem idziemy do tyłu – powiedział Szymon Hołownia.

– Jak patrzę na prezydenta Dudę, który dzisiaj mógłby pójść do tych mieszkańców, zwłaszcza na południu Polski, u których wciąż ma olbrzymi autorytet i powiedzieć im jednoznacznie, co trzeba zrobić, a wiemy, jaki tam w niektórych województwach jest problem z wyszczepialnością, a jego nie ma i jest tylko wtedy, kiedy trzeba sobie przyznać pieniądze (…), to po prostu ręce mi opadają – kontynuował polityk. Szymon Hołownia przekazał również, że posłowie Polski 2050 „zdecydowali się znaczną ich (podwyżek – red.) część przeznaczyć na cele społeczne w swoich okręgach”.

Szymon Hołownia o telefonie od Rafała Trzaskowskiego

W programie „Jeden na jeden” Szymon Hołownia poinformował również, że prezydent Warszawy próbował się z nim skontaktować. – Rafał Trzaskowski wczoraj dzwonił do mnie w sprawie, o której mamy porozmawiać. Nie wiem, być może dotyczy Campusu. Pewnie zdzwonimy się w najbliższych dniach – powiedział polityk. Na pytanie, czy nie dopytał o szczegóły, odparł: „Nie, dlatego że nie mogłem odebrać telefonu”. – Jeszcze nie rozmawialiśmy – podsumował Szymon Hołownia.

Czytaj też:

Powrót Tuska dał wiatr w żagle KO, ogromne odbicie. Nowy sondaż, Polska 2050 w odwrocie