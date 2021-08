Przejęzyczenie Karczewskiego w programie Ogórek i Jakimowicza. „To jest dobra pomyłka”

Senator Stanisław Karczewski na antenie TVP Info opowiadał o ustawie dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, która we wtorek 3 sierpnia była procedowana w senackiej Komisji Kultury.

– Ze zdumieniem wsłuchiwałem się w głos senatorów opozycji. Szczególnie mieszkańca Warszawy, senatora Borowskiego. Który zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. Absolutnie przeciwny odbudowie Warsza… – mówił Karczewski, w ostatniej chwili gryząc się w język, żeby nie powiedzieć Warszawy.

– Pałacu – wtrącił Jakimowicz.

– Tak, ja się przejęzyczyłem… ale chyba nie – mówił z zastanowieniem Karczewski.

– To jest dobra pomyłka – wtrąciła Ogórek

– To jest dobra pomyłka – powtórzył Karczewski. – To jest dokończenie odbudowy Warszawy. To jest naszym obowiązkiem. My musimy to zrobić. Nie powinniśmy, tylko musimy. Jesteśmy zobowiązani wobec poprzednich pokoleń, ale też jesteśmy zobowiązani wobec następnych pokoleń – mówił. – Nie robimy tego dla siebie. Nie robimy tego dla PiS, nie robimy tego, tylko i wyłącznie dla Warszawiaków. To powinno być zrobione dla wszystkich Polaków. Również dla turystów, którzy odwiedzają Warszawę – dodał.

Były marszałek Senatu przekonywał, że Pałac Saski jest ogromnie ważnym symbolem. – To było serce przedwojennej Warszawy. Warszawie i nam wszystkim należy się powrót do tego miejsca, niezwykle magnetycznego, niezwykle urokliwego, pięknego miejsca – wymieniał. – Tam biło serce Warszawy, tam biło serce niepodległej Polski. I powinniśmy to zrobić. Uważam, że to jest nasz obowiązek – dodał.

Odbudowa Pałacu Saskiego. „Z władzami Warszawy toczą się bardzo merytoryczne rozmowy”

Jakimowicz dopytywał też, czy są takie argumenty opozycji przeciwko odbudowie Pałacu, które w jakimś stopniu skłaniają go do refleksji, mimo pewności, że Pałac powinien zostać odbudowany.

– Cena, bardzo wysoka. Senator Fedorowicz mówił „a może te pieniądze przeznaczyć na renowację, odbudowę innych i już wielu zabytków”. Ja nie jestem przeciwny. Uważam, że ma rację. Powinniśmy stworzyć takie fundusz. Jest wiele miejsc pięknych, wspaniałych, urokliwych, które są zasobem naszego państwa i powinniśmy je odbudowywać – stwierdził Karczewski.

Odniósł się tez do rozmów z warszawskim ratuszem. – Muszę powiedzieć, że z władzami Warszawy rozmawiamy, może nie w atmosferze wielkiej przyjaźni, ale bardzo merytorycznie – ocenił senator PiS. – Odnoszę wrażenie, że władze Warszawy nie są przeciwne odbudowie – dodał.

– To dobra wiadomość. To nas bardzo cieszy – wtrącała Ogórek.

– Dziwiłbym się, gdyby włodarz miasta nie chciał w swoim mieście odbudowy budynku za 2,5 mld – zażartował Karczewski, wzbudzając śmiech prowadzących. – J a w Nowym Mieście bardzo chętnie. Jeśli są jakieś pieniądze, 2,5 mld do zagospodarowania… Proszę bardzo, w Nowym Mieście jesteśmy otwarci. Wiem, ze burmistrz się zgodzi i będzie robił wszystko – dodał.

Jakimowicz: Ja nie chcę pieniędzy od Niemców

Kolejnym tematem była kwestia domagania się od Niemiec reparacji, z których część pieniędzy mogłaby sfinansować odbudowę Pałacu.

– Trzeba zacząć od tego, że sprawa reparacji nie została rozwiązana. Potem trzeba rozmawiać jak tę sprawę uregulować i dokończyć – mówi Karczewski.

– Wiele osób teraz mówi, niech się Niemcy dołożą do odbudowy Pałacu. Dla mnie: nie. Ja bym nie chciał – ocenił Jakimowicz.

– Bo? – spytali niemalże jednocześnie Ogórek i Karczewski.

Wtedy Jakimowicz wyjaśnił, że chciałby w ten sposób pokazać, że to Polacy sami odbudowali ten pałac i nie musieli liczyć na pomoc kogokolwiek.

– To jesteśmy w tym miejscu „w kontrze” – odparł Karczewski, nawiązując do tytułu programu.

