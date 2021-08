Opozycyjny blok wygrywa ze Zjednoczoną Prawicą. Najnowszy sondaż parlamentarny

Najnowszy sondaż Instytutu Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że gdyby Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe wystartowały razem w wyborach parlamentarnych, mogłyby odnieść zwycięstwo. Chęć głosowania na taki blok deklaruje 39,09 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazłaby się Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska, Porozumienie) z wynikiem 35,33 proc. Na kolejnych pozycjach uplasowałyby się Konfederacja (10,20 proc.), Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z poparciem 9,55 proc. oraz Kukiz’15 z wynikiem 3,93 proc.

Dzień przed publikacją sondażu „Super Expressu”, prof. Antoni Dudek w rozmowie z „Wprost” nie wykluczył, że w wyborach dojdzie do startu dwóch bloków. – Jednym z nich jest blok, który już realnie istnieje i który de facto tworzy PiS, bo te malutkie partyjki przyklejone do PiS-u mają bardzo ograniczone znaczenie. Naprzeciwko niego być może powstanie duży blok zjednoczonej opozycji, może bez Lewicy, ale mający około 40 proc., oparty na ruchu Hołowni, Koalicji Polskiej, Koalicji Obywatelskiej – analizował ekspert. – Jeżeli nie powstanie taki duży, opozycyjny blok, to system D’Hondta da przewagę PiS-owi. W takiej sytuacji prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość może rządzić kolejną kadencję – dodał politolog z UKSW.

Sondaż parlamentarny. Drugi wariant

W sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” sprawdzono także wariant, w którym partie opozycyjne startują osobno. Wówczas wybory wygrałaby Zjednoczona Prawica (34,48 proc.). Za ZP znalazłyby się Koalicja Obywatelska (25,78 proc.) i Polska 2050 (16,29 proc.). Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja (9,68 proc.) i Nowa Lewica (8,27 proc.).

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 30.07-2.08.2021 roku na próbie 1049 dorosłych Polaków.

