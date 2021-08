Olga Semeniuk o swojej koleżance z resortu: „Nie ma odpowiedniej wiedzy”. Wbiła też szpilkę Gowinowi

Ciekawa dyskusja wywiązała się w „Debacie Dnia” w Polsat News. Gośćmi debaty byli wiceminister rozwoju Olga Semeniuk i poseł Lewicy Tomasz Trela. Różnica zdań pojawiła się jednak głównie między Olgą Semeniuk, a osobami, z którymi współpracuje w resorcie rozwoju. Poszło o wypowiedź, której na antenie TVN24 udzieliła inna wiceminister rozwoju – Anna Kornecka z Porozumienia Jarosława Gowina.

Wiceminister z rozdania Gowina krytykowała założenia rządowego Polskiego Ładu. Chodzi głównie o składkę zdrowotną, którą przedsiębiorcy zapłacą na takim samym poziomie, co pracownicy, bez możliwości odliczenia jej od podatku. – Porozumienie bardzo jasno stawia granice i mówi, że sprzeciwiamy się tak gwałtownej podwyżce podatków. PiS mówi, „tylko dla określonej grupy przedsiębiorców”. Nie, ta określona grupa przedsiębiorców świadczy usługi, sprzedaje towary każdemu Polakowi w naszym kraju. Nie ma na to naszej zgody – powiedziała Kornecka.

– Wszystkie wyliczenia pokazują, że nawet podatnicy ci najmniejsi, którzy rozliczają się kartą podatkową, oni też na tych rozwiązaniach tracą. Tracą bardzo wiele, bo to nie jest 50-100 zł miesięcznie, To są bardzo często kwoty w tysiącach złotych – dodała.

Olga Semeniuk ostro o swojej koleżance z resortu: „Nie ma odpowiedniej wiedzy”

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, odnosząc się w Polsat News do wypowiedzi swojej koleżanki z resortu, zaskoczyła swoim podsumowaniem. – Przykro mi to niestety mówić, ale jest to prawda. Moja koleżanka z ministerstwa rozwoju, pracy i technologii, pani minister Kornecka nie ma odpowiedniej wiedzy w zakresie Polskiego Ładu – uznała.

W dyskusji „dostało się” również Jarosławowi Gowinowi. Semeniuk również i o jego krytycznych uwagach do Polskiego Ładu nie miała nic miłego do powiedzenia. – Ja nie jestem od tego, żeby być recenzentem tego, jakie spostrzeżenia ma pan premier Jarosław Gowin. Jedno jest pewne, rozkładanie Polskiego Ładu na czynniki, które straszą Polaków i mówienie, że na Polaków będą nakładane wysokie podatki, jest nieprawdą. Trudno dzisiaj ocenić pozytywnie rolę Jarosława Gowina w kontekście Polskiego Ładu, skoro kilka, kilkanaście tygodni temu, podpisał się pod wspólną deklaracją. To oznacza, że nie widział pod czym się podpisuje – mówiła.

