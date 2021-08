„Lex TVN” naruszy relacje z USA? Grupa senatorów ze Stanów Zjednoczonych wydała wymowne oświadczenie

Oświadczenie pojawiło się na stronie internetowej jednej z autorek pisma. W oświadczeniu czytamy: „Ciągłe wycofywanie się polskiego rządu z procesów demokratycznych, ostatnio poprzez działania mające na celu osłabienie niezależnych mediów i jednej z największych amerykańskich inwestycji w tym kraju, jest głęboko niepokojące. Jako dwupartyjna grupa senatorów z USA chcemy jasno powiedzieć polskiemu rządowi, że uważnie przyglądamy się tym wydarzeniom. Monitorujemy rozważaną w polskim parlamencie ustawę, która, jeśli zostanie uchwalona i podpisana, będzie dyskryminować firmy spoza UE i prawdopodobnie zmusi do opuszczenia Polski dużego amerykańskiego inwestora zatrudniającego kilka tysięcy osób. Ta ustawa, w połączeniu z odmową Polski przedłużenia licencji dla firmy TVN, kontynuuje niepokojącą trajektorię dla polskiej demokracji. To nie jest sposób na przyciągnięcie zagranicznych inwestycji i jeszcze bardziej podważy wolność mediów, o którą Polacy od dawna walczyli”.

„Decyzja o wdrożeniu tych przepisów może mieć negatywne konsekwencje dla obronności, biznesu i stosunków handlowych. Wzywamy polski rząd do wstrzymania się przed podjęciem jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na nasze długotrwałe relacje” – ostrzegają.

Pod oświadczeniem podpisali się: Jeanne Shaheen, Dick Durbin, Chris Murphy, Chris Coons, Ben Cardin z Partii Demokratycznej oraz senator Partii Republikańskiej Jim Risch. Co istotne, politycy ci zasiadają w komisji spraw zagranicznych Senatu USA, gdzie odpowiadają za politykę zagraniczną kraju. Choć grupa senatorów podpisanych pod oświadczeniem nie jest wielka, są to osoby wpływowe, mające z tytułu swoich funkcji liczne możliwości, by skomplikować relacje na linii Polska-USA.

Lex TVN – co zakłada?

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji pojawił się w Sejmie niespodziewanie w środę 7 lipca wieczorem. W myśl nowelizacji zmieniono art. 35. Obecne zapisy mówią, że koncesja może zostać udzielona firmie, której siedziba znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak jest w przypadku TVN-u, którego właścicielem jest koncern Discovery z USA. Amerykanie zarządzają jednak stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii. Ponad rok temu stacja TVN24 złożyła wniosek o odnowienie wygasającej 26 września koncesji. KRRiT wciąż nie podjęła jednak decyzji w tej sprawie. Na razie wysyła pytania związane ze strukturą właścicielską i połączeniem Discovery z Warner Media.

W nowym brzmieniu art. 35 uzyskuje warunek, który mówi o tym, że koncesja może zostać udzielona, jeśli „osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Dodatkowo udział podmiotów zagranicznych w spółce nie może przekraczać 49 proc. To z kolei może znacząco uderzyć w strukturę TVN i spowodować, że stacja nie dostanie koncesji na dalsze nadawanie.

