Kryscina Cimanouska w Polsce. Mateusz Morawiecki opublikował nagranie

W środę 4 sierpnia w godzinach wieczornych premier Mateusz Morawiecki na Facebooku opublikował nagranie, na którym widać moment lądowania samolotu z Krysciną Cimanouską w Warszawie. „Białoruska sportsmenka Kryscina Cimanouska wylądowała już bezpiecznie w Warszawie. Jej mąż otrzymał natomiast polską wizę humanitarną” – poinformował szef polskiego rządu. W dalszej części wpisu Mateusz Morawiecki podkreślał skuteczność działań, które podjęła Polska.

„Podejmowaliśmy błyskawiczne decyzje i szybkie działania. Byliśmy skuteczni. Dziękuję zaangażowanym służbom dyplomatyczno-konsularnym za sprawne przeprowadzenie tej operacji. Polska po raz kolejny pokazuje swoją solidarność i wsparcie dla ofiar prześladowań na Białorusi” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Sprawa Krysciny Cimanouskiej

Kilka dni temu lekkoatletka Kryscina Cimanouska poinformowała, że władze Białorusi usiłowały zmusić ją do powrotu z Igrzysk Olimpijskich w Tokio do Mińska po tym, jak skrytykowała działaczy. Na nagraniach z lotniska 24-latka informowała, że obawia się o życie. Lot do Mińska miał odbyć się w niedzielę, jednak kobieta odmówiła wejścia na pokład samolotu i została tymczasowo w Japonii.

W poniedziałek 3 sierpnia polska dyplomacja podała pomocną dłoń Białorusince, wydając lekkoatletce wizę humanitarną. Białorusinka do Polski dotarła samolotem PLL Lot po godz. 20 w środę. Na lotnisku im. Fryderyka Chopina pojawili się m.in. przedstawiciele społeczności białoruskiej w Polsce, aby powitać biegaczkę kwiatami. Z Cimanouską spotkał się również sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

