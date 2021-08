Władysław Kosiniak-Kamysz wyszedł z nową inicjatywą. Kieruje ją do całej klasy politycznej

Jak już wcześniej zapowiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z „Wprost”, wysłał on list do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, Donalda Tuska, do marszałków Sejmu, Senatu i do wszystkich liderów partyjnych, żeby w przyszłym tygodniu wystąpili na wspólnej konferencji prasowej i podpisali deklarację zachęcającą do szczepień.

Kontynuacją propozycji Kosiniaka-Kamysza jest deklaracja, która właśnie znalazła się na Twitterze polityka. „W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne każdego z Polaków, po przeanalizowaniu badań naukowych, a także statystyk związanych z kierunkami rozwoju choroby i skuteczności szczepionek przeciw koronawirusowi zwracamy się z apelem do wszystkich o włączenie się do akcji szczepień przeciwko tej ciągle niezwykle groźnej chorobie” – głosi treść deklaracji.

Pod deklaracją są miejsca na kluczowe podpisy

„Prosimy szczególnie samorządowców wszystkich szczebli o pomoc w organizacji punktów szczepień przy każdej okazji i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zwracamy się do wszystkich naszych obywateli, by zdecydowali się zaszczepić. To pozwoli ratować życie i zdrowie rodaków. To nasz wspólny zbiorowy obowiązek i wyraz wspólnej odpowiedzialności za drugiego człowieka. To jedyny kierunek, dzięki któremu możemy myśleć długofalowo o nabyciu odporności populacyjnej” – kontynuują ludowcy.

twitter

„Nie wolno narażać życia i zdrowia bliskich, dlatego w najbliższych tygodniach wszyscy włączmy się we wspólną akcję promocji szczepień. Zachęćmy Polaków do tego, aby wykorzystując wakacyjny czas pamiętali nie tylko o własnym zdrowiu, ale także o zdrowiu swoich bliskich, przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Tylko w ten sposób będziemy mogli spokojnie myśleć o naszej wspólnej przyszłości” – kończy swoją odezwę lider ludowców.

Pod deklaracją znalazł się podpis Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przygotowano także miejsce na podpisy innych polityków: Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Elżbiety Witek, Tomasza Grodzkiego, Włodzimierza Czarzastego, Mateusza Morawieckiego i Szymona Hołowni.

