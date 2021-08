Olga Semeniuk odpowiada na medialne spekulacje. „Uśmiech na twarzy”

W czwartek 5 sierpnia pojawiły się medialne spekulacje, z których wynikało, że Jarosław Gowin miał znacząco zmarginalizować rolę swojej wiceminister Olgi Semeniuk z Prawa i Sprawiedliwości. Taki krok wicepremiera miał zostać podjęty po nagłym zdymisjonowaniu przez Mateusza Morawieckiego wiceminister Anny Korneckiej z Porozumienia.

Semeniuk komentuje medialne spekulacje. „Uśmiech na twarzy”

Do pojawiających się spekulacji Olga Semeniuk odniosła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Uśmiech na twarzy, to moja odpowiedź na dzisiejsze informacje o ograniczeniu moich kompetencji w resorcie. Uśmiechnięta twarz ze śmiejącymi się oczami. A na poważnie, idziemy dalej z Polskim Ładem. Jutro moje kolejne spotkania z przedsiębiorcami MŚP” – napisała wiceminister rozwoju.

Wpis polityk skomentowała Magdalena Adamowicz. „Czy ograniczenie zadań wiceminister Olgi Semeniuk mniej więcej o 3/4 skutkuje analogicznym obcięciem wynagrodzenia?”. W dalszej część wpisu Magdalena Adamowicz poinformowała, że bardzo chciałaby poznać odpowiedź Jarosława Gowina.

twitter

Olga Semeniuk wcześniej wdała się w rozmowę z Iwoną Michałek. Posłanka Porozumienia zapytała wiceminister o jej aktywność dotyczącą przygotowywania projektów nowych rozwiązań. „Pani Minister, jakie projekty Pani przygotowała? Projekty, które przygotowała Anna Kornecka dot. Polskiego Ładu są w wykazie prac legislacyjnych rządu i są realizowane. Doprecyzowując – projekt dot. SIM pozostawiony przez poprzednie kierownictwo nie był możliwy do realizacji” – napisała Iwona Michałek.

„Po przyjściu JG odebrano mi 2 z 5 departamentów. Na szczęście działam równolegle do polityki pana JG. Strategia dla MŚP przyjęta przez RM, to faktyczne działania opracowane przeze mnie, które państwo próbowali blokować. A projekty Jadwigi Emilewicz były gotowe do procedowania” – odpowiedziała Olga Semeniuk.

twitterCzytaj też:

Były szef MON komentuje pomysł Błaszczaka. 300 tys. żołnierzy - „księżycowa propozycja”