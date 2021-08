Zarząd Krajowy Porozumienia. Ważą się losy Zjednoczonej Prawicy?

Wiceminister rozwoju Anna Kornecka z Porozumienia krytykowała podatkowe rozwiązania Polskiego Ładu. Zaledwie dzień po wywiadzie dla TVN24 Piotr Müller ogłosił na Twitterze, że Kornecka została odwołana ze stanowiska decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. Jak podał rzecznik rządu, odwołanie miało związek z „niezadowalającym tempem prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu” w zakresie „budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego”.

„Wchodząc do rządu, miałam jeden cel: bronić polskich przedsiębiorców. Nie ma zgody na drastyczne podnoszenie dla nich podatków i danin. Nie żałuję, że zapłaciłam za to dymisją. Dalej będę pracować na rzecz tych, dzięki którym Polska się rozwija – pracować tak, jak całe Porozumienie” – odniosła się do dymisji Anna Kornecka.