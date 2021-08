Kaczyński z uznaniem o inicjatywie Kosiniaka-Kamysza. Prezes PiS chce jednak „iść dalej”

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że jest w pełni zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Lider Prawa i Sprawiedliwości opisał, jakie towarzyszyły mu odczucia po przyjęciu preparatu. Polityk przekazał, że „nie było żadnego strachu, żadnych skutków ubocznych” i dodał, że nie odczuwał nawet bólu ręki. Jarosław Kaczyński przyznał także, że osoby niezaszczepione „mogą spodziewać się obostrzeń”, bo państwo musi dołożyć wszelkich starań, aby chronić swoich obywateli.

Kaczyński z uznaniem o pomyśle Kosiniaka-Kamysza

Prezes PiS nawiązał również do inicjatywy Władysława Kosiniaka-Kamysza, o której jako pierwszy informował „Wprost”. Kilka dni temu lider PSL w programie „Mówiąc Wprost” zapowiedział, że wyśle list do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, lidera PO Donalda Tuska, do marszałków Sejmu, Senatu i do wszystkich liderów partyjnych. Władysław Kosiniak Kamysz taką oficjalną ścieżką komunikacji zaapelował do polityków, aby w przyszłym tygodniu wystąpili na wspólnej konferencji prasowej i podpisali deklarację zachęcającą do szczepień.

Popieram tę inicjatywę, ale uważam, że powinniśmy iść dalej. Powinno być podpisane wspólne porozumienie wszystkich partii dotyczące zdecydowanych działań w walce z epidemią – powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP.

