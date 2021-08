Paweł Lisiecki wyciągnął z kieszeni 30 tys. zł. PSL opublikowało złośliwą przeróbkę. „Nie dziękuj”

Warszawski poseł PiS Paweł Lisiecki opublikował na swoim twitterowym koncie nagranie, które wywołało wiele komentarzy. W celu zachwalenia sztandarowego programu partii – Polskiego Ładu, polityk zainscenizował pewną scenkę. Wyciągnął z kieszeni 30 tys. zł, a rękę, która sięgała po pieniądze, klepnął i oznajmił, że to „kwota wolna od podatku”. W niespełna dwie doby, trwające kilkanaście sekund nagranie, zostało odtworzone ponad 110 tys. razy.

PSL przerobiło nagranie Pawła Lisieckiego

Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciło uwagę na nagranie posła PiS. „Hej, Paweł Lisiecki, poprawiliśmy Twój spocik. Nie dziękuj” – czytamy we wpisie na Twitterze. Nagranie zostało „odwrócone” w taki sposób, że wygląda na to, że poseł nie wyciąga pieniędzy z kieszeni, ale chowa trzymane w dłoniach pliki banknotów do marynarki. Co więcej, ręka, która wyłania się z lewej strony kadru, została podpisana jako „przedsiębiorcy”, „małe i średnie firmy” oraz „samorządy”.

„Byłoby to całkiem śmieszne, gdyby nie miało aż tyle wspólnego z prawdą” – napisał Paweł Szramka z Koła Poselskiego Polskie Sprawy. „Wrzuciliśmy, ale się nie śmialiśmy” – odpowiedziało PSL.

