Marek Suski podarował Robertowi Kropiwnickiemu prezent. „Żeby się Donald Tusk nie zaorał”

W programie „Woronicza 17” politycy komentowali założenia Polskiego Ładu. – Tak naprawdę dzisiaj nie ma żadnego Polskiego Ładu. Co prawda, niektórzy szyderczo mówią, że jest „ruski ład”, ale prawdą jest, że nie ma żadnego projektu ustawy – powiedział Robert Kropiwnicki. W ten sposób polityk KO nawiązał do słów, które na niedawnej konferencji prasowej przytoczył Donald Tusk.

(Polski Ład – red.) wzmacnia tak naprawdę władzę centralną, prowadzi do państwa autorytarnego, a likwiduje samorządy. I dlatego jest „ruskim ładem” bardziej, niż polskim demokratycznym ładem – kontynuował Robert Kropiwnicki.

Marek Suski podarował Robertowi Kropiwnickiemu prezent

W dalszej części programu głos zabrał Marek Suski. – Sądzę przede wszystkim, że opozycja nie zna Polskiego Ładu. Przyczepiła się jednego elementu składki zdrowotnej i to jest jedyny punkt, który krytykują, całej reszty pewnie nie znają – powiedział. – Myślę, że dobrze byłoby, żebyście się zapoznali z tym Polskim Ładem – kontynuował polityk i wyszedł z pewną inicjatywą.

– Mam tutaj taką skróconą wersję, ja panu przekażę – powiedział Marek Suski, zwracając się do Roberta Kropiwnickiego. – Chętnie, czekam na projekt ustawy – odpowiedział poseł KO. – Jest to skrócona wersja, żeby się Donald Tusk nie zaorał – stwierdził uszczypliwie polityk PiS. – W propagandzie jesteście najlepsi – ripostował Robert Kropiwnicki. W tym czasie Marek Suski podszedł do rozmówcy i przekazał mu prezent.

